Dal 19 agosto al via la manifestazione “Il Borghetto, Borgo Velino fra storia e tradizione”

Martedì 17 Agosto 2021, 15:38

RIETI - Dal 19 agosto la programmazione estiva della Regione Lazio farà tappa a Borgo Velino con la manifestazione “Il Borghetto, Borgo Velino fra storia e tradizione”.

Si comincia con una due giorni dedicata al cinema ed alla letteratura. Giovedì 19 agosto alle ore 21,30, presso Largo Mazzini, verrà proiettato il film Disney “Coco”. Acclamato dalla critica e dal pubblico, il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar 2018: miglior film d'animazione e miglior canzone (Remember Me) scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

Venerdì 20 Agosto 2021 alle ore 21,00, sempre a Largo Mazzini, la presentazione del libro “Borghetto – Borgo Velino, uno sguardo sul passato”, di Enrico Pasquali (Hatria editore). La moderazione sarà affidata a Roberto Marinelli, storico e ricercatore.

Uno storico e dettagliato quadro d'insieme sulla vita della gente di Borgo Velino del passato, cresciuta sul lavoro delle sue generazioni, e dei nuovi arrivati. Lavoro di pastori e armentari, mandriani, boscaioli, contadini, ma anche commercianti e imprenditori, sfatando il vecchio assunto che i borgettanni sarebbero sopravvissuti per secoli solo grazie alla coltivazione e raccolta dei frutti dei campi.

A seguire la proiezione del film “Dieci giorni senza mamma”, per la regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, 2019, nastro d'argento come migliore attore in un film commedia a Fabio De Luigi.

Sabato 21 Agosto 2021 alle ore 21,30 sul palco di Largo Mazzini salirà la “Morricone Tribute Band”, un omaggio al Maestro Ennio Morricone, autore delle colonne sonore dei film che hanno scritto la storia della musica del cinema. Yuri Alviggi alle percussioni e Daniel Angeletti alla chitarra acustica accompagneranno la splendida voce della soprano Ilaria Giampietri.

Domenica 22 Agosto 2021 alle ore 21,30 la quattro giorni borghettana si concluderà con lo spettacolo di Cabaret dei “Sequestrattori”: Christian Generosi e Barbara Boscolo, coppia artistica e coppia nella vita. Lei milanese e lui romano, un binomio atipico per quanto azzeccato. Nel 2002 intraprendono la strada dello spettacolo, formando il duo “I Sequestrattori”, si esibiscono in numerosi locali di Milano e provincia e poi si trasferiscono nella capitale, dove prendono parte al Master della Comicità e alla rassegna Tutte le risate portano a Roma. Pippo Baudo li sceglie per partecipare al varietà televisivo “Sabato Italiano” su RaiUno e da lì, intervengono in diverse trasmissioni TV: “Caffè Teatro Cabaret”, “Matinée” e “Super Trambusto”. Nel 2009 diventano i conduttori del Laboratorio Zelig di Roma e nello stesso anno entrano nel cast di “Zelig Off”

Ultimo appuntamentto venerdì 27 Agosto 2021 alle ore 17,30 presso la Chiesa SS Doinigi, Rustico e Eleuterio con l'incontro “Racconti di legalità”. Verrà illustrato il progetto “I luoghi della legalità”, con l'intitolazione dei giardini pubblici al Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, dei campi polivalenti ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e della nuova via Don Gino Puglisi.

All'incontro parteciperanno Francesca La Mantia, scrittrice e regista, con la presentazione del suo libro “La mia corsa. La mafia narrata ai bambini” e Gaetano Soffioti, imprenditore e testimone di giustizia, sotto scorta dal 2002 per le denunce nei confronti della 'ndrangheta.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto della normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19. Si ricorda che per l'accesso all'area della manifestazione è obbligatorio essere in possesso di “green pass” o di tampone negativo effettuato entro 48 ore dall'inizio dell'evento.