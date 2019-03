LE FORMAZIONI QUALIFICATE

RIETI - Anche quest’anno le bocce riservano grandi soddisfazioni alla nostra città. Ai campionati regionali previsti per sabato prossimo 30 marzo al Centro tecnico Federale all’Eur, l’Associazione bocciofila “Città di Rieti” si è qualificata con ben 6 formazioni, per cui ha tutte le carte in regola per portare a casa almeno un titolo regionale. Tutti i bocciofili reatini, il direttivo dell’associazione con il presidente Alfredo Masci si aspettano una prova di ogoglio da aprte degli atleti che andranno a rappresentare la nostra città e garantiranno loro ogni supporto per il buon esito di questo importante evento sportivo.1^ categoriaSpecialità individuale: Maurizio TurettaSpecialità terna: Renato Marini – Franco Petrongari - Antonio Pilati2^ categoriaSpecialità individuale: Maurizio Imperatorispecialità coppia: Patrizio Chiavolini – Simone ColtellaSpecialità terna: Giuseppe Crisostomi - Franco Desideri – Fabrizio Onofri3^ categoriaSpecialità individuale: Alessandro Bellumori