RIETI - Oggi, 16 maggio, la Provincia di Rieti ha approvato il proprio Bilancio 2020, in modalità web conference, con votazione unanime di maggioranza e opposizione.

Il presidente Mariano Calisse ne dà notizia: «Oggi è stata una giornata importante per la nostra Provincia e vorrei sottolineare i punti più importanti di questo provvedimento: abbiamo predisposto 5 milioni di euro sulla viabilità tra manutenzione, messa in sicurezza degli incroci, segnaletica e miglioramento stradale delle aree di accesso al sisma di competenza provinciale; 10 milioni di euro sono tutti dedicati alle scuole, tra ricostruzione post sisma, adeguamento sismico e un piano di manutenzione ordinario massiccio con più di un 1 milione di euro dedicati; vi saranno poi una serie di interventi legati al sisma, alla ricostruzione e alla valorizzazione territoriale; ed infine un programma di implementazione e avanzamento della raccolta differenziata».

«Anche se non abbiamo trasferimenti diretti, abbiamo preso dei finanziamenti diretti anche per giovani e sport. Sull’edilizia sportiva, quest’anno finanzieremo come preannunciato la riqualificazione del PalaSojourner - conclude la nota - Sopra ogni cosa sono orgoglioso che vi sia stata un’approvazione unanime alla nostra proposta di bilancio, è un segno che si può lavorare per il bene dei territori e di chi li abita».

