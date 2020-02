COSI' IN CAMPO

RIETI - La sfida del Forum (domani, domenica 2 gennaio, ore 18.00) aprirà un trittico di gare tutte decisive per le sorti della Zeus Npc: Biella, Scafati e infine Torino, le avversarie nella strada dei reatini. Fondamentale sarà vedere come uscirà la squadra da questa settimana, prima però c'è il confronto con Biella: due formazioni che per caratteristiche si equivalgono, tanta fisicità e gioventù a disposizione dei rispettivi tecnici, che si aspettano segnali incoraggianti dalle loro squadre.Al match ci arriva meglio Rieti: la bruciante sconfitta con Roma non ha annullato quanto di buono fatto finora, con le tre vittorie consecutive e una classifica che attualmente sorride agli amarantocelesti. Ma con uno scivolone a Biella, che per tradizione resta uno dei campi più ostici di questo girone, la Zeus rischierebbe di perdere terreno, in una fase delicatissima della stagione e in un girone dove continuano a regnare equilibrio ed incertezza. La Edilnol di Galbiati è reduce da una crisi di risultati e da una settimana abbastanza difficile: i rossoblù si sono allenati al completo solo nella giornata di ieri, 31 gennaio, viste le assenze di Deangeli, con Filoni in Under 20 e Omogbo, di rientro giovedì sera dagli Stati Uniti. Dunque una Edilnol a ranghi ridotti: anche Polite, Donzelli e Lombardi hanno accusato problemi in settimana, ma scenderanno in campo domani. In casa Zeus quasi certa l'assenza di Pastore, Rieti punterà sulla voglia di rivalsa degli ex Vildera e Stefanelli.Alessandro Rossi, presenta così la sfida con Biella:«Partita da affrontare con la giusta mentalità: spirito di sacrificio e capacità di resistere, perché Biella è una squadra che ti porta su un terreno di grande lotta e fisicità, poi giochiamo fuori casa e questo pone una difficoltà in più per la partita di domenica. Una formazione che in casa ha fatto un cammino quasi netto, perché ha perso una volta con Casale e questo aggiunge per noi un piccolo aggiuntivo a voler fare qualcosa di importante. Sappiamo delle difficoltà della partita, noi siamo in una fase dove abbiamo bisogno di essere compatti e giocare una partita coraggiosa, contro una squadra che in casa è molto solida e concreta».Paolo Galbiati, tecnico di Biella: «È sempre difficile affrontare Rieti - replica Galbiati - Sono sempre gare toste, è una squadra con le idee chiare e insidiosa. Inoltre Raffa è un valore aggiunto, per me è un ottimo innesto, e sarà complicato limitare Cannon, poi c’è Stefanelli, che torna per la prima volta a Biella: vorrà fare sicuramente bene».: 0 Donzelli, 2 Omogbo, 10 Barbante, 11 Deangeli, 12 Bortolani, 15 Saccaggi, 17 Bassi, 20 Pollone, 21 Lombardi, 22 Massone, 24 Polite. All.Galbiati: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All.Rossi: Valzani (Mi), Saraceni (Bo) e Tarascio (Sr)Scafati - Ebk RomaTreviglio - LatinaNapoli - BergamoTorino - AgrigentoOrlandina - TortonaCasale - TrapaniTorino 28Agrigento e Casale 26Biella 24Tortona, Trapani, Rieti e Scafati 22Treviglio 20Napoli e Latina 18Ebk Roma e Orlandina 12Bergamo 8