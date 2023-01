Ladri scatenati al nucleo industriale: la Faram messa a soqquadro, ladri via con decine di migliaia di euro di biciclette e vestiario tecnico

RIETI - Clamoroso nella notte nell'area del nucleo industriale di Rieti. Triplo furto messo a segno ai danni di altrettante attività commerciali: uno presso la rivendita di vini e bevande di Roberto Musto (tentato), il secondo presso la rivendita di biciclette Faram - letteralmente mess a soqquadro - e in un'officina meccanica di via Donatori di Sangue.

Ingente il bottino portato via dai malviventi soprattutto alla Faram dove oltre ad un furgone hanno portato via costose biciclette di marca,mountani bike e e-bike, oltre a vestiario tecnico per decine e decine di migliaia di euro. Pesante anche il bilancio per i titolari dell'officina meccanica da dove sono stati portati via pezzi di ricambi di auto. Indagano a tutto campo le forze dell'ordine, carabinieri e polizia. Al vaglio i filmati delle telecamere. Si tratterebbe di persone esperte che hanno agito da professionisti.