Befana del Rotary, in Comune si rinnova la solidarietà

RIETI - Arrivata puntuale nella sala consiliare del Comune di Rieti la Befana del Rotary non ha voluto mancare l’appuntamento, il secondo, con i tanti bimbi accompagnati dalle loro famiglie.

Il saluto del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e dell’assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba ha fatto seguito a quello del presidente Marco Faraglia che ha inteso sottolineare come l’impegno del Rotary Club Rieti per il territorio viva anche di questi momenti di solidarietà. Il sindaco si è soffermato sui proficui rapporti di collaborazione tra Comune di Rieti e Rotary Club Rieti ringraziando il sodalizio reatino per aver dato vita a iniziative come questa che riducono le distanze nella nostra comunità regalando ai bimbi momenti di spensieratezza.

Per il secondo anno la Befana del Rotary si è rivolta alle famiglie in stato di disagio non volendo far mancare a tanti bimbi la gioia di un dono in un’atmosfera piena di allegria. Un ringraziamento speciale a Catiuscia Rosati, che ha vestito i panni della simpatica e attesa vecchietta con la scopa e ai clown del gruppo RietiCuore che hanno sparso buonumore in una sala gremita.