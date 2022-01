Riapre la tribuna B del Palasojourner. Scatta la prevendita per Real Sebastiani-Ancona

RIETI - «Riapre al pubblico da oggi anche la tribuna B del Palasojourner» lo annuncia il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, che aggiunge: «È un piacere poter dire che ce l'abbiamo fatta, anche se i lavori sul palazzo sono ancora da ultimare. Ora si procederà con la realizzazione di un punto bar, una sala pesi e una sala stampa nonché con una riqualificazione architettonica esterna del complesso, aspettando tempi e partite migliori! Ringrazio l'ufficio tecnico della provincia sempre super operativo, per aver reso possibile tutto questo e la cittadinanza tutta che ha saputo pazientare».

La nota del Real Sebastiani

Il Real Sebastiani preso atto della riapertura della Tribuna B del PalaSojourner, comunica che a partire dalla gara in programma domenica 16 gennaio p.v. (ore 18) contro Campetto Ancona, la disponibilità complessiva di tagliandi sarà di circa 750 unità.

Detto ciò, la società comunica che i biglietti di RSR-Campetto Ancona saranno disponibili in prevendita per il pomeriggio odierno, dalle ore 15,30 alle ore 18 presso la sede di via Cellini 103 e presso la biglietteria del PalaSojourner il giorno della partita a partire dalle ore 16,30.

Questi i prezzi dei tagliandi, suddivisi per settore:

TRIBUNA A

Parterre Centrale 15 euro (ridotto 7,50 euro);

Parterre Laterale 12 euro (ridotto 6,00 euro);

Tribuna Superiore 10 euro (ridotto 5,00 euro);

TRIBUNA B

Posto unico 10 euro (ridotto 5,00 euro)

I biglietti ridotti sono riservati alla fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti, da attestare con un documento di riconoscimento in corso di validità.

NORME COMPORTAMENTALI

Si ricorda, inoltre, che la vendita dei tagliandi è riservata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai possessore di GreenPass rafforzato, come da DL vigente e che all’interno della struttura è OBBLIGATORIO indossare mascherine FFP2 per l’intera durata dell’evento, oltre a mantenere distanza di sicurezza e sanificare costantemente le mani.