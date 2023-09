Il Real Sebastiani delude al debutto in Supercoppa, vince la Luiss 75-70. Foto

RIETI - Perde la prima gara ufficiale stagionale il Real Sebastiani Rieti. La Luiss Roma si conferma bestia nera e batte i reatini 75-70 nell’esordio degli amarantocelesti in Supercoppa Lnp di Serie A2. Rieti che fatica nel primo tempo, chiuso con soli 25 punti a referto, e non riesce a recuperare nel finale con gli universitari, guidati a Cucci e Badmus, che allungano anche in doppia cifra di vantaggio. Non bastano a Rieti i 18 di Hogue e i 17 di Johnson. Rieti potrà rifarsi venerdì contro Latina nella gara che chiude il girone H.

Primo quarto

Rieti fatica tremendamente in attacco in avvio di gara (solo una tripla di Petrovic e un canestro di Italiano nei primi 7 minuti e mezzo) ne approfittano Cucci e Fallucca i quali provano a regalare alla Luiss il primo allungo della gara (13-5).

Momento no che continua per la Sebastiani: i punti arrivano solo dalla lunetta con Johnson, Raucci e Ancellotti mentre Salvioni converte due extrapossessi e permette ai romani di chiudere il primo quarto in vantaggio 18-9.

Secondo quarto

Rieti ritrova la via del canestro dal campo con la tripla di Spanghero, l’arresto e tiro di Frattoni e la penetrazione di Hogue ma non riesce a ricucire il margine con gli universitari che con D’Argenzio si riportano sul più 9 (25-16) a metà quarto. La Sebastiani dopo il time-out chiamato da coach Alessandro Rossi rientra in campo con un altro piglio e grazie a Nobile (4 punti) e Johnson (5 punti) accorcia fino al meno 2 (27-25). I liberi di Murri chiudono il primo tempo: le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio (basso) di 29-25.

Terzo quarto

Con gli americani Rieti accorcia fino al meno uno (31-30) ma poi un parziale di 7-0 per la Luiss confezionato da Fallucca, Badmus e Miska porta la Luiss sul 38-30. Spanghero subisce un fallo antisportivo di Fallucca e dalla lunetta dimezza lo svantaggio (38-34). Sebastiani che torna a un possesso di distanza dopo il canestro di Hogue e il libero di Johnson, ma l’irlandese della Luiss Badmus mette a segno la tripla del 43-37. Dalla lunetta la Sebastiani torna sotto di uno (46-45) ma è un altro parziale dei luissini (8-0) a far male a Rieti: la tripla di D’Argenzio del 54-45 costringe Rossi al time-out. D’Argenzio si alza ancora da tre dopo la tripla di Spanghero, Hogue dalla lunetta accorcia sul meno 7: si va all’ultima frazione sul 57-50 per i romani.

Quarto quarto

Hogue si guadagna diversi viaggi in lunetta ma le percentuali non sono ottime, Fallucca segna da tre e Cucci appoggia per il più 10 Luiss (64-54). Rieti è irriconoscibile in entrambe le metà campo, Cucci e Badmus allungano sul 69-54 e coach Alessandro Rossi prova a sistemare le cose con un time-out a cinque minuti e mezzo dalla fine. Hogue e Italiano provano a suonare la carica con un mini parziale di 5-0 per il 69-59. Hogue e Sarto vanno a segno per il 71-65 a cento secondi dalla fine e coach Paccariè spezza il ritmo reatino con un time-out. Badmus allunga, Johnson con la tripla in transizione firma il meno 5 (73-68). D’Argenzio non sbaglia dalla lunetta a 30 secondi dalla fine (75-68). Il canestro da sotto di Johnson è utile solo per la differenza canestri: finisce 75-70 per la Luiss.

Tabellini

Luiss Roma – Real Sebastiani Rieti 75-70

Parziali: 18-9; 11-16; 28-25; 18-20

Quintetti

Luiss Roma: Murri, Badmus, Fallucca, Cucci, Miska

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Italiano, Petrovic, Hogue

Luiss Roma: Murri 6, Badmus 14, Villa, Fallucca 9, D’Argenzio 13, Jovovic 2, Miska 6, Barbon, Cucci 21, Salvioni 4, Legnini. All. Paccariè

Real Sebastiani Rieti: Sarto 5, Frattoni 2, Petrovic 5, Bertocco, Hogue 18, Ancellotti 1, Johnson 17, Raucci 1, Italiano 7, Nobile 6, Spanghero 8. All. Rossi

Arbitri: Andrea Masi di Firenze, Nicola Beneduce di Caserta e Pietro Rodia di Avellino