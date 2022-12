L'U20 del Real Sebastiani ancora ko: «Paghiamo le rotazioni ridotte»

RIETI - Sconfitta interna per l’U20 Gold del Real Sebastiani Rieti che cade a Casa Real contro il Basket Frosinone 63-89. Coach Mauro Angelucci ha dovuto fare i conti con i soliti problemi di rotazione viste le assenze importanti degli infortunati Pavicevic e Canestrari. Non bastano Frattoni, Nuhanovic e Leonetti che combinano per 58 punti sui 63 totali della squadra, a vincere sono i ciociari. Il Rsr resta così all’ultimo posto del girone con una sola vittoria dopo sei giornate. I reatini chiuderanno il loro 2022 lunedì prossimo nella trasferta di Frascati.

Le dichiarazioni

Commenta così coach Angelucci a fine partita: «Gara in equilibrio fino al 18' minuto, quando eravamo sul 30 pari. Purtroppo paghiamo ancora una volta delle rotazioni ridotte all’osso che non ci permettono di schierare quello che sarebbe il quintetto titolare».

Tabellino

Real Sebastiani Rieti: Nuhanovic 18, Leonetti 16, Pavicevic ne, Canestrari ne, Minestrini, Iacuitto, Frattoni 24, Bidarra, Pettine, Mattozza 1, Mandrelli 4. Coach: Mauro Angelucci.