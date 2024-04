La Real Sebastiani a Udine, antipasto dei playoff. Rossi: «Bel test, niente passaggi a vuoto»

RIETI - Penultima giornata della fase a orologio della Serie A2. Oggi in campo la Real Sebastiani Rieti, impegnata oggi sul campo di Udine (palla a due alle 20.30). I friulani si giocano il secondo posto nel girone, Rieti può avvicinarsi alla terza posizione.

Gli avversari

Udine arriva alla gara da seconda forza del girone Rosso, a pari merito con la Fortitudo Bologna. Nella fase a orologio sono arrivate ben 6 successi su 8 gare. Gli unici ko sono stati nella trasferta di Trapani e nell’ultima giornata, con il sorprendente risultato di Casale Monferrato (88-71). Al di là dei vari calcoli che in molti tifosi stanno facendo per provare a capire quale dei due tabelloni che si formeranno ai playoff sarà meno complicato, la gara di stasera sarà un banco di prova importante per mettersi in ritmo per i playoff. Il lungo roster a disposizione di coach Adriano Vertemati ha visto l’innesto dell’ex Npc Jalen Cannon. Da valutare l’altro americano Jason Clark, assente per un infortunio muscolare. In dubbio anche l’esterno Lorenzo Caroti, in via di recupero dopo un affaticamento. Ikangi e Da Ros completano il quintetto con Monaldi e Delia pronti nel momento del bisogno. Nel roster anche un’altra conoscenza del basket reatino come Quirino De Laurentiis, arrivato a stagione in corso per poter allungare le rotazioni dei friulani con esperienza e qualità.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi parla così della trasferta di questa sera: «Affrontiamo quello che è, secondo me, l’avversario più forte dopo Trapani. Con l’arrivo di Cannon e De Laurentiis Udine ha rinforzato ulteriormente la squadra. Credo che sarà un test molto difficile e per questo chiederò ai ragazzi di restare uniti per tutti e 40 i minuti. Quando giochi con certi avversari e su certi campi, di passaggi a vuoto ne puoi avere davvero pochi. Le nostre scelte dovranno essere razionali e l’utilizzo della testa sarà fondamentale. In ottica playoff queste sono le partite che ti preparano ad affrontare al meglio la post season».

Ad introdurre il match anche Nazzareno Italiano, esterno amarantoceleste: «Affrontiamo una delle migliori del campionato secondo me, quindi i margini di errore sono veramente minimi, se non nulli. Dovremmo essere bravi a rimanere connessi dal primo all’ ultimo minuto e limitare le loro bocche da fuoco. Sarà una partita molto fisica che ci darà modo di prepararci in vista dei playoff.

Per me sarà un piacere rivedere persone alle quali associo solo bei ricordi».

Adriano Vertemati, coach dei friulani, parla così della gara contro Rieti: «La squadra è in un momento di difficoltà, dovuta al fatto che è un mese che ci alleniamo senza Clark e tre settimane che ci troviamo a lavorare senza Caroti. Abbiamo fatto una partita opaca domenica a Casale, in cui siamo mancati non solo per questi motivi, ma anche dal punto di vista difensivo dell’intensità, dell’aggressività e del desiderio. Adesso arriva a Udine una squadra come Rieti, perfetta per enfatizzare le nostre problematiche attuali. Sono una squadra molto lunga, con diversi ottimi difensori sulla palla e ‘cattiva’ dal punto di vista sportivo, quindi lecito, del regolamento. Noi dovremo essere molto bravi a trovare delle alternative di gioco. Deve essere chiaro a tutti, però, che noi sabato scendiamo in campo per vincere, così come siamo scesi in campo per vincere domenica scorsa a Casale Monferrato e come proveremo a fare domenica prossima in casa di Cantù».

Così in campo

Udine: Vedovato 1, Clark 3, Cannon 5, Caroti 7, Arletti 8, Gaspardo 10, Delia 12, De Laurentiis 13, Da Ros 20, Marchiaro 23, Monaldi 30, Ikangi 35 All. Vertemati

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Duccio Maschio di Firenze, Marco Attard di Firenze e Nicolò Bertuccioli di Pesaro

Le altre gare della fase a orologio (IX giornata)

Cividale – Monferrato 89-64

Forlì – Cantù 67-77

Piacenza – Treviglio

Nardò – Agrigento

Cento – Vigevano

Rimini – Luiss Roma

Trieste – Urania Milano

Verona – Juvi Cremona

Fortitudo Bologna – Torino

Chiusi – Trapani Shark

Orzinuovi – Latina

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 56

Cantù 44

Torino 40

Real Sebastiani Rieti 38

Juvi Cremona 28

Urania Milano 28

Treviglio 28

Vigevano 22

Luiss Roma 18

Agrigento 14

Latina 14

Monferrato 14