Real Sebastiani, primo ko: Treviglio vince in volata 89-88

RIETI - Prima sconfitta in campionato per il Real Sebastiani Rieti, impegnato al PalaMascio di Treviglio per il terzo turno del girone verde di Serie A2. Gli amarantocelesti devono arrendersi contro i padroni di casa della Gruppo Mascio che vincono 89-88 dopo un finale in volata. Rieti arriva all’ultimo possesso con la palla del sorpasso ma non riesce neanche a tirare contro la difesa di Treviglio. Non bastano i 20 di Johnson e i 19 di uno straripante Hogue. Rieti resta a 4 punti e viene raggiunta in classifica proprio da Treviglio.

Primo quarto

Avvio a ritmi altissimi con le due squadre che prediligono attacchi veloci e nei primi secondi dei possessi. Bene i tagli dei lunghi di Rieti che con Raucci e Hogue crea pericoli nel pitturato, ma Treviglio ha percentuali stratosferiche: le tre triple consecutive dei bergamaschi, intervallate da quella di Jazz Johnson, valgono il primo strappo sul 17-11. Di gran lunga diverse le percentuali di Rieti (1/6 da tre in avvio di gara), mentre Treviglio punisce ancora dalla lunga con Vitali e con la schiacciata di Pacher per il più 10 (23-13). La Sebastiani dimezza lo svantaggio con Ancellotti e la tripla di Spanghero (25-20). Miaschi segna ancora da tre, Barbante piazza il jumper: il primo quarto termina 30-20 per i padroni di casa.

Secondo quarto

Pollone e Barbante sostituiscono al meglio i titolari dei padroni di casa attaccando bene la zona amarantoceleste, mentre Rieti si aggrappa a Hogue e alla tripla di Italiano per provare a restare in partita (37-26). Treviglio si affida al talento di Harris, mentre Rieti prova a rosicchiare qualche punto con Hogue e Johnson (43-36). Hogue raggiunge la doppia cifra personale e firma il meno 5 (45-40). I liberi di Vitali mandano le due squadre all’intervallo sul 47-40.

Terzo quarto

Tripla di Johnsono per il meno 4, ma Treviglio accelera e in un amen grazie a Guariglaia e Harris torna in doppia cifra di vantaggio. Rieti non riesce a scardinare la difesa dei bergamaschi e allo stesso tempo soffre troppo le offensive di Guariglia e Harris: dopo 4 minuti il parziale di quarto è di 15-5 e coach Rossi deve richiamare i suoi con un time-out (62-45).

Uscita dal time-out efficace: Johnson e la difesa amarantoceleste producono un parziale di 7-0 per provare a rientrare (62-52). Torna a segnare Treviglio ma l’attacco di Rieti entra in ritmo: due triple di Nobile, una di Petrovic e un’altra di Johnson per restare a contatto e accorciare ancora (69-64). Il canestro dall’angolo di Italiano permette a Rieti di chiudere il terzo periodo sul meno 4 (73-69).

Quarto quarto

Con un quintetto tutto italiano Rieti arriva al sorpasso: la coppia Spanghero-Sarto confeziona il parziale di 10-3 che portano coach Finelli al time-out (76-79). Contro-parziale di Treviglio con la coppia Pacher-Vitali che riportano avanti la squadra di coach Finelli sull’84-80 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Due penetrazione di forza di Hogue riportano Rieti avanti (84-85) regalando un finale in volata. Tripla di Spanghero per rispondere a Miaschi, il quale però segna la tripla del contro-sorpasso (89-88) a un minuto e mezzo dalla fine. Rieti non segna ma difende bene e a 20 secondi dal termine è palla in mano con la possibilità di sorpasso ma Rieti sbatte contro la difesa di Treviglio e non riesce neanche a tirare. Treviglio vince 89-88, Rieti cade per la prima volta in campionato.

Tabellini

Gruppo Mascio Treviglio – Real Sebastiani Rieti 89-88

Parziali: 30-20; 17-20; 26-29; 16-19

Quintetti:

Treviglio: Vitali, Harris, Miaschi, Pacher, Guariglia

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Treviglio: Pacher 11, Carpi, Vitali 11, Harris 15, Falappi, Sacchetti 3, Guerci, Barbante 4, Guariglia 15, Pollone 7, Giuri, Miaschi 23. All. Finelli

Real Sebastiani Rieti: Sarto 7, Pettine, Frattoni, Petrovic 3, Hogue 19, Ancellotti 4, Johnson 20, Raucci 8, Italiano 6, Nobile 8, Spanghero 13. All. Rossi

Arbitri: Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC)