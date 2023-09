Il Real Sebastiani non centra la finale di Supercoppa: vince Treviglio 92-74

RIETI - Termina in semifinale il percorso del Real Sebastiani Rieti nella Supercoppa Lnp di Serie A2. La squadra di coach Rossi sbatte contro la Treviglio dell’ex Finelli: 74-92 il finale di un match deciso nel terzo periodo. Rieti subisce tanto nel primo tempo (58 punti) ma resta in partita, rimontando nel terzo periodo fino al meno 8, poi Treviglio dilaga con triple e viaggi in lunetta (33 in tre quarti). Inutili i 20 punti di Johnson e la doppia cifra di Ancellotti e Hogue. In finale contro Trapani ci va Treviglio.

Primo quarto

Approccio blando della difesa reatina che concede troppo a Treviglio: tre appoggi facili e la tripla di Miaschi valgono il primo parziale in favore dei lombardi (2-9) prima del time-out obbligatorio di coach Rossi. L’intensità difensiva degli amarantocelesti si alza e l’attacco comincia a girare: ne deriva il contro parziale con cui Rieti ricuce il margine di svantaggio e si porta sul meno uno (12-13) grazie alla tripla di Johnson e 5 punti in fila di Raucci. Treviglio prova l’allungo con i liberi ma Rieti resta a contatto grazie a Spanghero e Italiano (16-20). Nobile risponde alla tripla di Pacher e allo scadere trova Ancellotti che appoggia per il 22-26 con cui si chiude la prima frazione.

Secondo quarto

Ancellotti con 4 punti consecutivi si porta nuovamente sul meno uno, ma Treviglio risponde con il parziale firmato tutto da Giuri (26-32). Rientrano in campo Johnson e Italiano che firmano due triple pesanti per il pareggio a quota 32. Treviglio punisce dalla distanza con Miaschi (gioco da quattro) e Cerella per il 33-39. Continua a martellare la squadra di coach Finelli, a segno con Sacchetti da tre e con un caldissimo Miaschi per il 36-47. La difesa amarantoceleste fatica a contenere i bergamaschi che allungano sul più 17 in un amen con la tripla di Vitali (38-55).

I tre liberi di Johnson prima del canestro da 10 metri di Miaschi (19 punti nei primi due quarti) mandano le squadre negli spogliatoi sul 41-58.

Terzo quarto

Con il talento offensivo degli americani e la difesa di squadra, Rieti approccia bene il terzo quarto e si porta sul 48-59. L’alta intensità e i tanti contatti (con fischi che fanno spesso protestare i reatini) giovano a Treviglio che riallunga dopo l’antisportivo fischiato ad Hogue e la tripla di Vitali (48-66). Rieti dopo il più 20 firmato da Guariglia sembra accusare il colpo e uscire dalla partita: a Treviglio riesce tutto e in un amen vola sul 50-78 con la schiacciata di Pacher. Sarto prova a rendere meno amaro il parziale ma Treviglio sull’onda dell’entusiasmo dilaga: a fine terzo quarto il punteggio è 57-86.

Quarto quarto

L’ultimo periodo è pura accademia e serve solo per le statistiche con Rieti che riduce lo scarto prima dei titoli di coda che sanciscono la fine dell’esperienza in Supercoppa del Rsr. Il finale è 74-92 per Treviglio.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Blu Basket Treviglio 74-92

Parziali: 22-26; 20-32; 16-28; 17-6

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Frattoni, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Blu Basket Treviglio: Vitali, Pollone, Miaschi, Pacher, Guariglia

Real Sebastiani Rieti: Sarto 7, Frattoni, Petrovic, Mandrelli, Hogue 10, Ancellotti 12, Johnson 20, Raucci 7, Italiano 7, Nobile 3, Spanghero 8. All. Rossi

Blu Basket Treviglio: Pacher 15, Vitali 9, Harris 2, Cerella 4, Sacchetti 9, Barbante 5, Guariglia 8, Pollone 5, Giuri 9, Miaschi 26. All. Finelli

Arbitri: Michele Rossi di Anghiari (Ar), Silvia Marziali di Roma e Giulio Pepponi di Spelli (Pg)