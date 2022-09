Supercoppa, il Real Sebastiani batte la Luiss 85-73 e vola agli ottavi. Terzo quarto al top. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vola agli ottavi di finale di Supercoppa Lnp di Serie B battendo la Luiss 85-73. Decisivo un terzo quarto eccellente degli uomini di Dell’Agnello che prendono il largo e girano l’inerzia della gara a loro favore dopo un avvio complicato.

Sei gli uomini in doppia cifra nelle fila dei reatini che adesso aspettano l’esito della partita tra Roseto ed Ancona di domani per conoscere il prossimo avversario.

Primo quarto

La Sebastiani non parte bene al tiro, in cinque minuti arrivano otto punti spartiti tra Tomasini e Mastrangelo, mentre gli ospiti si portano avanti di quattro (8-12 al 5’) soprattutto grazie ad un’ottima partenza di Allodi che segna tre canestri in fila. Time out per Dell’Agnello e primi cambi: dentro Piccin e Chinellato che segnano subito due punti a testa ma le triple di Murri e D’Argenzio riportano la Luiss avanti di tre. Negli ultimi due attacchi del quarto Rieti si riavvicina grazie alla tripla di Piazza e al viaggio in lunetta di Spanghero. A un secondo dalla fine Piazza ferma D’Argenzio con un fallo antisportivo: l’esterno della Luiss fa uno su due e fissa il parziale del primo quarto su 17-19.

Secondo quarto

Luiss che in avvio di secondo quarto difende a zona affidandosi alle basse percentuali di Rieti mentre in attacco Perotti e Pasqualin firmano il più otto. La Real si sblocca dopo quasi quattro minuti con Chinellato che segna cinque punti in fila portando i suoi a meno tre (22-25). Alla tripla di Legnini replica ancora Chinellato da due e poi Tomasini da tre: 27-30 il punteggio e time-out per gli ospiti dopo cinque minuti. Pasqualin punisce gli amaranto celesti con un gioco da quattro punti, ma Tomasini e Piccin riportano Rieti a meno uno: 35-36 a due minuti e mezzo dalla sirena. Rieti trova il vantaggio grazie Paesano che segna sei punti nel finale di quarto. Due liberi segnati a testa per Allodi e Mastrangelo mandano le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 43-38.

Terzo quarto

Rientro in campo ottimo per la Sebastiani: arrivano cinque punti di Contento e una tripla di Mastrangelo in un amen. Paccarié è costretto a fermare subito il gioco con un time-out sul 51-41 per la Real. Gli universitari optano nuovamente per la difesa a zona ma l’attacco di Rieti non ne risente: il parziale continua grazie a quattro punti di Mastrangelo e alla tripla di Spanghero che significano 58-44. Il tentativo di reazione degli ospiti è affidato ad Allodi e D’Argenzio ma viene subito spento dalla tripla di Piazza e dai liberi di Spanghero e Chinellato. La tripla di Contento in step back chiude un fantastico terzo quarto della Sebastiani (31-15 il parziale) col tabellone che recita 74-53 per i padroni di casa.

Quarto quarto

Reagisce la Luiss con tre triple, due di Murri e una di Barbon per il meno quattordici. Dell’Agnello richiama i suoi all’attenzione in difesa. Spanghero, Chinellato e Tomasini ritoccano il vantaggio di Rieti sull’83-65. Nei minuti finali spazio anche per Frattoni e Nuhanovic. Rieti amministra e vince col punteggio finale di 85-73 approdando agli ottavi di finale.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma

Parziali: 17-19; 26-19; 31-15; 11-20

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 14, Tomasini 11, Paesano 10, Contento 12, Piccin 4, Chinellato 15, Piazza 8, Nuhanovic, Ceparano, Okiljevic, Frattoni, Spanghero 11. All. Dell’Agnello

Luiss Roma: Murri 15, Perotti 2, Jovovic 5, Allodi 19, Fallucca, Pasqualin 9, D’Argenzio 10, Invernizzi 2, Barbon 6, Tolino, Di Bonaventura, Legnini 5. All. Paccarié

Arbitri: Mauro Davide Barbieri, Francesco Cattani