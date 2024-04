Real Sebastiani, sconfitta indolore contro Trieste: 87-92. Foto. Rieti è terza, ai playoff c'è Rimini

RIETI - La Real Sebastiani Rieti perde contro Trieste nell'ultima gara della fase a orologio ma resta comunque al terzo posto del girone Verde.

Indolore l'87-92 del PalaSojourner. Rieti che dopo essere andata sotto anche di 20 punti nell'ultimo periodo prima di un tentativo disperato di rimonta guidato da un Johnson da 26 punti. Con la sconfitta di Torino, Rieti si qualifica ai playoff da terza del girone verde. Il debutto nei playoff sabato 4 maggio al PalaSojourner contro Rimini.

Primo quarto

Avvio a marce basse per la Real Sebastiani in attacco: in cinque minuti arrivano solo i canestri di Hogue e Johnson con tante palle perse (7 nel solo primo quarto).

Trieste trova molto bene Vildera sotto canestro (4-8). Entrano in ritmo anche Ruzzier e Reyes che colpiscono da tre (7-14). La Rsr torna a contatto grazie a Poom e al tiro in corsa di Spanghero (13-14) ma Trieste chiude bene il quarto con le triple di Filloy e Bossi (13-20).

Secondo quarto

Doppia cifra di vantaggio per Trieste con la tripla di Filloy, ma Rieti rientra con 5 punti in fila di Petrovic (18-24). Ruzzier e Filloy martellano la difesa amarantoceleste da tre, mentre Rieti deve affidarsi a Raucci e alla tripla di Nobile (28-37). Johnson e la tripla di Italiano servono a Rieti per restare in partita contro una Trieste che grazie a Deangeli e Ruzzier chiude i primi venti minuti avanti 33-44.

Terzo quarto

La Sebastiani alza il ritmo al rientro in campo: gioco da tre di Nobile e tripla di Italiano per tornare a meno 7 (39-46). Il PalaSojourner si scalda e Nobile e Johnson puniscono ancora dalla distanza costringendo Trieste al time-out (47-51). Nobile e Petrovic ispirati portano Rieti a meno uno (55-56), Ruzzier e Filloy rispondono, Deangeli da due possessi pieni di vantaggio ai triestini (56-62). Sebastiani che sciupa da sotto per accorciare a fine quarto: si va all’ultimo periodo sul 56-63.

Quarto quarto

Parziale di 8-0 dei triestini con Filloy e Bossi che segnano da tre per il 56-71. Non cambia la musica dopo il time-out chiamato da coach Rossi: canestro in corsa di Filloy e tripla di Ruzzier per il 58-77. Brooks continua a martellare dalla lunga distanza, mentre Hogue prova comunque a combattere sotto canestro (62-82). Johnson aumenta il suo bottino scavalcando quota 20 punti personali in un amen (74-87). Raucci permette di accorciare con l’antisportivo di Reyes e Johnson va a segno ancora da tre per il 78-87. Pressing di Rieti che vuole recuperare: Johnson segna i liberi dell’80-89. Trieste perde palla su rimessa e Hogue appoggia per l’82-89. Ruzzier si mette in proprio, Petrovic appoggia da sotto e Bossi viene mandato in lunetta, Piccin segna la tripla che chiude il match: Trieste vince 87-92.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Trieste 87-92

Parziali: 13-20; 20-24; 23-19; 31-29

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Trieste: Ruzzier, Brooks, Reyes, Menalo, Vildera

Real Sebastiani Rieti: Sarto, Sanguinetti, Petrovic 13, Piccin 3, Hogue 16, Johnson 26, Raucci 3, Poom 2, Italiano 10, Nobile 12, Spanghero 3. All. Rossi

Trieste: Bossi 7, Filloy 17, Reyes 9, Deangeli 12, Ruzzier 24, Campogrande, Vildera 10, Ferrero 6, Menalo 2, Brooks 5. All. Christian

Arbitri: Marco Barbiero di Milano, Andrea Masi di Firenze e Michele Centonza di Grottammare (AP)