Real Sebastiani chiamato al riscatto contro la quotata Treviglio per l'aggancio. Rossi: «Compatti per i 2 punti»

RIETI - Real Sebastiani Rieti pronto ad affrontare la terza gara nel giro di una settimana. Domani (ore 18) arriva al PalaSojourner Treviglio in occasione della terza giornata di ritorno del girone verde di Serie A2. Il Rsr arriva a questa gara con tanto rammarico dopo la rimonta subita sul campo di Torino, ma con tanta motivazione e con l’occasione di rifarsi subito affrontando una delle migliori squadre della A2.

Gli avversari

Rieti e Treviglio si incontrano per la terza volta in questa stagione, dopo la semifinale di Supercoppa e la gara di andata. In entrambe le occasioni Treviglio ha battuto gli amarantocelesti che però hanno dimostrato una grande crescita tra le due gare. Nella gara di campionato il Real ha avuto anche il possesso della vittoria, ma si è dovuta arrendere all’89-88 finale. Nel lungo roster a disposizione dell’ex coach amarantoceleste Finelli, è Federico Miaschi il principale terminale offensivo: con oltre 17 punti di media è il miglior realizzatore italiano del girone verde. La coppia di americani formata da Terrell Harris ed Aj Pacher non è da meno. Continua ad essere un riferimento l’ex play della nazionale Luca Vitali. Completa il quintetto un lungo extra-lusso come Tommaso Guariglia. Panchina lunga e talentuosa che passa da Brian Sacchetti a Marco Giuri, fino a Barbante, Pollone e Cerella. Il momento dei lombardi non è però dei migliori a livello di risultati: Treviglio viene infatti da due sconfitte consecutive contro Urania Milano e in casa contro Cantù. Anche i bergamaschi avranno il dente avvelenato e sono a caccia di punti per non perdere il passo rispetto alle altre prime della classe. Rieti affronterà la gara ovviamente senza Sarto, Nobile e Raucci, ma con un Karl Poom in più, annunciato nella giornata di ieri. Una vittoria di Rieti significherebbe tanto per la classifica e le ambizioni degli amarantocelesti.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach del Rsr Alessandro Rossi presenta così la gara: «Partita contro una squadra di primissima fascia, costruita per obiettivi importanti. Questo non deve spaventarci, né farci fare un passo indietro, anzi deve darci gli stimoli giusti. Treviglio è un avversario che conosciamo, avendolo già affrontato due volte. Vogliamo, con tutte le nostre forze prenderci i 2 punti che a Torino ci sono sfuggiti di mano. Abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo tutti insieme compatti, anche con il nostro sesto uomo».

Parla anche la guardia amarantoceleste Giacomo Sanguinetti: «Domenica sarà una partita fondamentale, ancor di più dopo la sconfitta di Torino. Dobbiamo mettere tutte le nostre forze sulla partita di domenica contro una squadra forte, che nel turno infrasettimanale ha perso contro Cantù e che quindi ha bisogno di punti, per tenere la scia delle prime. Noi avremo il fattore campo a favore e dobbiamo sfruttarlo, dando il 100%».

Per Treviglio, parla il tecnico Alessandro Finelli, ex della gara: «Rieti gioca una pallacanestro molto solida e concreta, sia offensivamente, sia difensivamente: Alessandro Rossi ha dato un’impronta importante alla squadra. I leader offensivi sono Jazz Johnson sul perimetro e Dustin Hogue dentro l’area. Attorno a loro c’è un gruppo di italiani esperto della categoria: in particolare si stanno evidenziando le prestazioni di Spanghero e Italiano. Sul difficile campo del PalaSojourner per noi saranno determinanti l’approccio e l’impatto a livello di agonismo, fisicità e pulizia di gioco in attacco».

L’esterno dei lombardi Matteo Pollone commenta così la sfida di domani: «La Real Sebastiani Rieti è una squadra molto forte e con una tifoseria importante, reduce da una sconfitta con un possesso di differenza a Torino.

Noi dobbiamo invertire la rotta: stiamo affrontando una situazione un po’ particolare per via delle due sconfitte consecutive, per i problemi fisici e con alcuni giocatori acciaccati. Sarà molto difficile, ma noi vogliamo andare al PalaSojourner per portare a casa i 2 punti».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Treviglio: Pacher 2, Vitali 7, Harris 10, Cerella 11, Sacchetti 14, Barbante 16, Guariglia 18, Pollone 20, Miaschi 22. All. Finelli

Arbitri: Michele Centonza di Grottammare (AP), Moreno Almerigogna di Trieste e Francesco Praticò di Reggio Calabria

Le altre gare del girone verde (XXIV giornata)

Sabato 9 dicembre ore 18.30

Luiss Roma – Juvi Cremona

Domenica 10 dicembre

Ore 18

Torino – Agrigento

Monferrato Basket – Vigevano

Ore 20.30

Trapani Shark – Urania Milano

Cantù – Latina

Classifica

Trapani Shark 24

Cantù 20

Torino 18

Urania Milano 16

Treviglio 16

Real Sebastiani Rieti 14

Juvi Cremona 14

Luiss Roma 8

Agrigento 8

Vigevano 8

Monferrato Basket 6

Latina 4