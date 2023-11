Il Real Sebastiani a caccia del riscatto sul campo della Luiss. Rossi: «Serve la giusta determinazione»

RIETI - Deve reagire il Real Sebastiani dopo lo scivolone interno di mercoledì scorso contro l’Urania Milano. Gli amarantocelesti sono chiamati a rispondere domani, nel match del PalaTiziano di Roma contro la Luiss (palla a due alle 19). Per la squadra di coach Alessandro Rossi si tratterà della prima di due trasferte consecutive.

Gli avversari

La Sebastiani vuole sfatare il “tabù Luiss” dopo la sconfitta nelle finali di Serie B e quella del primo incrocio stagionale di quest’anno: nella prima gara di Supercoppa, infatti, le due squadre si sono affrontate al PalaLuiss con la vittoria sorprendente degli universitari per 75-70. Domani ai reatini servirà una prestazione di gran lunga migliore contro una squadra che in questo momento ha bisogno di punti: la Luiss, dopo un’ottima partenza in campionato con due vittorie nelle prime due gare, è reduce da cinque sconfitte consecutive, compresa quella casalinga del turno infrasettimanale contro il fanalino di coda Latina. L’irlandese Badmus (12.4 punti di media) e il lettone Miska (14 punti di media) sono i due talentuosi stranieri a disposizione di coach Paccariè. Il quintetto si compone con due conferme come il play Pasqualin e l’esterno Fallucca e con un giocatore esperto come Valerio Cucci. Dalla panchina sono molte le conferme della passata stagione conclusa con la vittoria della Serie B, da Legnini a Jovovic, passando per D’Argenzio e Murri.

Le dichiarazioni pre-gara

Chiama alla carica i suoi il coach Alessandro Rossi: «Siamo molto feriti per la sconfitta di mercoledì e vogliamo assolutamente riscattarci – spiega Rossi - non è il momento delle parole ma quello di prepararsi ad una battaglia che viene da una serie di risultati negativi e avrà voglia di rifarsi. Bisogna andare in campo con la giusta fame e determinazione».

Parla anche il capitano del Rsr Marco Spanghero che presenta gli avversari di domani: «Conosciamo bene i punti di forza della Luiss, una squadra che non guarda in faccia nessuno. Veniamo da una sconfitta che fa molto male per come è maturata ma per fortuna possiamo subito tornare in campo per riscattarci, consapevoli che sarà una vera battaglia».

In casa Luiss a parlare è una vecchia conoscenza del basket reatino come Riccardo Esposito, oggi assistente di coach Paccariè: «Due squadre che in questo campionato hanno obiettivi diversi – spiega Esposito - noi dobbiamo alzare il livello dell’intensità per contrastare la loro fisicità.

Rieti è una squadra composta da giocatori di categoria. Vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro quotidiano, dando la soddisfazione di una vittoria al nostro pubblico, veramente numeroso nelle scorse gare».



Matteo Fallucca, esterno della Luiss, parla così del momento di forma della Luiss: «Siamo in un momento complicato, con alcune sconfitte consecutive, ma lo sapevamo già da prima che iniziasse il campionato che quest’anno avremmo potuto incontrare settimane del genere. È ora di tornare alla vittoria, anche se incontriamo una squadra forte come Rieti, che schiera due americani di grande livello e un gruppo di italiani che conoscono bene la categoria».

Così in campo

Luiss Roma: Murri 2, Badmus 5, Villa 7, Fallucca 8, Pasqualin 9, D’Argenzio 10, Jovovic 11, Miska 15, Barbon 18, Cucci 32, Salvioni 48, Legnini 85. All. Paccariè

Real Sebastiani Rieti: Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Roberto Radaelli di Porto Empedocle (AG), Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR) e Francesco Praticò di Reggio Calabria

Le altre gare del girone verde (VIII giornata)

Domenica 5 novembre

Ore 12

Agrigento - Cantù

Ore 18

Reale Mutua Torino – Monferrato Basket

Treviglio – Trapani Shark

Latina – Vigevano

Lunedì 6 novembre

Juvi Cremona – Urania Milano

Classifica

Cantù 12

Trapani 12

Torino 10

Treviglio 10

Real Sebastiani Rieti 8

Urania Milano 8

Juvi Cremona 8

Agrigento 4

Monferrato Basket 4

Luiss Roma 4

Latina 2

Vigevano 2