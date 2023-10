Il Real Sebastiani a Casale per il colpo. In campo gli ex Rieti Pepper e Zucca. Rossi: «Dare continuità»

RIETI - Questa sera torna in campo il Real Sebastiani Rieti per il quinto turno del girone verde di Serie A2. La squadra di coach Alessandro Rossi, al momento seconda in classifica con un record di 3 vittorie e una sola sconfitta (quella di uno sul campo di Treviglio), affronta alle 20.30 la trasferta a Casale Monferrato per sfidare i padroni di casa del Monferrato Basket. Una gara molto più complessa di quello che recita la classifica. Torna Piccin almeno tra i convocati.

Gli avversari

I piemontesi hanno vinto una sola partita in campionato, la scorsa contro Agrigento, ma in tutte le altre gare hanno lottato fino alla fine, perdendo due volte di un solo punto e una volta di 6, sul campo della capolista Trapani. Monferrato ha dalla sua una squadra con diversi giocatori esperti. Sotto canestro occhi puntati sul capitano Martinoni, oltre che sul giovane Poom e Fabi. Cabina di regia affidata a Calzavara e Piantegonda. Gli americani sono la guardia Cj Kelly (oltre 21 punti di media in questo campionato) e una vecchia conoscenza del basket reatino, Dalton Pepper. Completano il roster nel pacchetto esterni Castellino (ex Faenza), Fantoma e un altro ex Npc come Dario Zucca. In casa Rsr torna almeno tra i convocati Lorenzo Piccin, assente ormai da oltre un mese e mezzo e alla prima convocazione in gare ufficiali in questa stagione.

Le dichiarazioni

Il coach del Real Sebastiani Rieti Alessandro Rossi parla così della gara contro Monferrato: «Il record di Casale recita 1-3 ma è bugiardo – spiega Rossi - tutte le sconfitte della squadra piemontese infatti sono arrivate all’ultimo possesso. E’ una squadra che gioca con l’entusiasmo e l’energia che gli trasmette il suo allenatore. Dobbiamo avere un impatto adeguato sia mentalmente che fisicamente per costruire la partita sull’arco dei 40 minuti. La squadra si sta allenando bene e dovremo dimostrare che anche in trasferta possiamo avere un rendimento costante».

A presentare il match anche l’ala amarantoceleste Davide Raucci: «La classifica non rende giustizia a Casale. Affrontiamo un avversario che non ci regalerà niente, hanno giocatori esperti come Martinoni, Pepper e Kelly quindi l’approccio sarà determinante. Sarà una gara utile a capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita e che tipo di squadra vorremo essere all’interno di questo campionato. Dopo la bella vittoria con Latina dobbiamo dare continuità anche in trasferta».

Per Casale Monferrato parlano l’assistant coach Sefano Cova e l’ex Npc Dario Zucca. «Abbiamo fatto una bellissima settimana di allenamento – dice Cova - contenti del risultato ottenuto con Agrigento. Il successo di sette giorni fa non deve essere visto come un punto di arrivo, ma come la partenza di un bel percorso. Rieti, in questo momento, gioca con obiettivi diversi dai nostri. Dobbiamo guardare in casa, cercando di migliorare le cose che fino a qui abbiamo sbagliato. Loro sono una squadra molto fisica, Hogue sotto canestro è un cliente duro. Credo che Johnson possa essere tranquillamente considerato uno dei migliori americani del campionato. E poi tantissimi altri giocatori esperti come Ancellotti, Sarto, Italiano, che sanno ruotare molto bene intorno a loro. Dobbiamo farci trovare pronti, sarà come sempre una battaglia. Noi abbiamo dimostrato che possiamo competere contro tutti e proveremo a fare la nostra partita, cercando di sbagliare il meno possibile».

«La Sebastiani è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica –spiega invece Zucca - La stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità, nonostante in settimana abbiamo dovuto convivere con qualche acciacco fisico che in questa parte di stagione credo sia anche normale.

Siamo una squadra che corre, che difende, e ci faremo trovare pronti cercando di metterli in difficoltà. Arriviamo dalla bella vittoria con Agrigento. Una sfida intensa, dove il pubblico ci ha dato una grossa mano. Un successo che ha fatto bene all’ambiente e dal quale vogliamo assolutamente ripartire».

Così in campo

Monferrato Basket: Kelly 4, Castellino 8, Fabi 10, Martinoni, Fantoma 15, Pepper 20, Pianegonda 22, Poom 30, Calzavara 31, Zucca 33. All. Di Bella

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Marco Marzulli di Pisa e Daniele Yang Yao di Vigasio (VR)

Le altre gare del girone verde (V giornata)

Oggi ore 20.30

Trapani Shark – Cantù

Urania Milano – Latina

Luiss Roma – Torino

Domenica 22 ottobre ore 18

Agrigento – Treviglio

Lunedì 23 ottobre ore 20.30

Juvi Cremona – Vigevano

Classifica

Trapani Shark 8

Real Sebastiani Rieti 6

Cantù 6

Torino 6

Juvi Cremona 4

Urania Milano 4

Treviglio 4

Luiss Roma 4

Vigevano 2

Monferrato Basket 2

Agrigento 2

Latina 0