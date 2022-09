Real Sebastiani, espugnare Roseto per volare ai quarti di Supercoppa. Piazza: «Prova importante»

RIETI - Prima trasferta ufficiale per il Real Sebastiani Rieti che questa sera al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi affronterà la Liofilchem Roseto (palla a due alle 20.30) negli ottavi di finale della Supercoppa Lnp di Serie B. Passati i primi due turni contro Matelica e Luiss Roma, si alza il livello di difficoltà per i reatini che troveranno sulla loro strada la squadra reduce dal primo posto del Girone C di Serie B nella passata regular season e soprattutto dalla finale playoff persa contro Rimini per l’accesso in Serie A2.

Le aspettative

A presentare la gara è il capitano della Real Sebastiani Rieti, Alessandro Piazza: «E' un impegno tosto – spiega Piazza - loro sono una squadra che per due anni di fila ha fatto la finale playoff. Quest’anno si sono rinforzati ulteriormente. Per noi sarà un bel test in vista del campionato. La caratura della squadra e l’ambiente ci metteranno di fronte ad una prova importante. Secondo me tra Matelica e Luiss abbiamo fatto dei passi in avanti, ora ce ne serviranno altri per cercare di andare avanti in Supercoppa».

L'avversaria

Roseto nei precedenti due turni ha superato prima Teramo e poi Ancona dimostrando quanto solido e vario possa essere il suo roster: confermati rispetto alla passata stagione Amoroso, Di Emidio e Zampogna, importanti gli innesti di Dincic (proveniente dalla A2), Santiangeli e Morici, quest’ultimo ben noto al pubblico amaranto celeste in quanto avversario nella scorsa finale playoff quando vestiva la maglia di Agrigento. Un bel test per la squadra di coach Dell’Agnello che è chiamata a confermare i passi in avanti fatti nelle prime due uscite stagionali per trovare la continuità tanto voluta in vista dell’inizio del campionato. La vincente dell’incontro di stasera affronterà martedì 20 nei quarti di finale la vincente di San Vendemiano-Mestre.

Così in campo

Liofilchem Roseto: 1 Ronca, 3 Fiusco, 6 Zampogna, 8 Dincic, 9 Morici, 10 Seck, 11 Mastroiannni, 12 Amoroso, 13 Di Emidio, 14 Natalini, 33 Santiangeli. All. Quaglia.

Real Sebastiani Rieti: 1 Mastrangelo, 5 Tomasini, 7 Pavicevic, 8 Paesano, 10 Contento, 13 Piccin, 16 Chinellato, 19 Matrone, 21 Piazza, 22 Nuhanovic, 25 Ceparano, 33 Okiljevic, 44 Frattoni, 45 Spanghero. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Giambuzzi (Ch), Valletta (Pe).