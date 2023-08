Real Sebastiani e Napoli in campo il 2 settembre nel ricordo di Riccardo Blasi

RIETI - Nasce il Memorial “Riccardo Blasi”, un evento per onorare la memoria del giovane cestita reatino scomparso tragicamente all'età di 24 anni, il 28 novembre dello scorso anno. E’ il Real Sebastiani Rieti ad annunciare che sabato 2 settembre alle 21 si terrà 1° Memorial “Riccardo Blasi”.

L'annuncio

Il Real Sebastiani Rieti è orgogliosa di annunciare che sabato 2 settembre alle, nella cornice del PalaSojourner ospiteremo la Gevi Napoli, squadra di Serie A1, per un’amichevole che ha lo scopo di tener vivo il ricordo del giovane reatino, grande appassionato della palla a spicchi e tifoso della Sebastiani, scomparso lo scorso 28 novembre. Tutta la Società e in primis la Proprietà, nella persona di Roberto Pietropaoli, ci tiene a ringraziare la Famiglia Blasi per aver dato, fin da subito, il proprio assenso alla realizzazione dell’evento.

Si ringrazia, inoltre, la Gevi Napoli per aver accettato il nostro invito, aiutandoci così, ad organizzare una manifestazione a cui tutta la Sebastiani tiene molto.

Il prezzo unico per assistere alla gara sarà di € 10,00 (€ 5,00 per i ragazzi tra i 6 ed i 14 anni). Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alle popolazioni alluvionate della Romagna.

Ringraziamo vivamente infine – recita una nota del Real Sebastinai Rieti- il Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo e l’Assessore allo Sport della Provincia di Rieti Maurizio Ramacogi per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso tale evento.