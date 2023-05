Real Sebastiani, scatta l'assalto all'A2. «Ci crediamo». Serve partire bene contro Sant'Antimo

RIETI - Cominciano oggi i playoff del Real Sebastiani Rieti. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello dopo aver chiuso la stagione regolare da prima classificata nel girone C, inizia oggi la rincorsa alle Final 4 di Ferrara che decreteranno le due neopromosse in Serie A2. Avversario dei reatini nella prima serie sarà Sant’Antimo, arrivata quarta nel girone D. La serie sarà al meglio delle 5 gare. Il Rsr ospiterà i campani questa sera (ore 21) per gara 1 e lunedì 15 maggio per gara 2 prima della trasferta del PalaPuca in programma venerdì 19 maggio. L'eventuale gara sarà sempre in casa di Sant'Antimo il 21 maggio, mente per gara 5 si tornerebbe al PalaSojourner il 24 maggio. La vincente della serie si giocherà l’accesso alla fase finale di Ferrara contro chi avrà la meglio nella sfida tra Faenza e Ruvo di Puglia.



Gli avversari

I campani sono dunque arrivati quarti nel girone D, alle spalle di Luiss Roma, Roseto, Ruvo di Puglia e a pari merito con Caserta, superata grazie agli scontri diretti favorevoli. Nell’ultima decisiva gara contro Salerno la squadra di coach Marco Gandini si è dovuta arrendere dopo tre successi consecutivi (tra cui quello con la capolista Luiss): sconfitta tutto sommato indolore visto che anche Caserta ha perso senza riuscire nel sorpasso in classifica. Il miglior marcatore dei campani è Giorgio Sgobba, ala con 15 punti di media e un passato in A2 tra Biella e Scafati. In cabina di regia il play Maggio (10.8 punti di media). Doppia cifra di media anche per Gloria e Scali. Pronti a dare un contributo importante anche Montanari e il miglior rimbalzista del girone D Quarisa (9.9 rimbalzi di media, di cui 3.6 offensivi). Non ci sarà Marco Mennella, guardia da 12 punti di media ai box da fine aprile per una frattura al quinto metatarso del piede destro.



Le dichiarazioni pre-gara

A presentare la gara la guardia del Real Sebastiani, Marco Contento: «Arriviamo a questa gara molto motivati – spiega Contento – abbiamo fatto una grande regular season ma siamo consapevoli del fatto che ai playoff si azzera tutto.

Dovremo farci trovare pronti da subito e pensare a partita dopo partita. Sarà importante iniziare col piede giusto. Affrontiamo una squadra che fa parte dell’elite del girone D, servirà attenzione. C’è voglia di rifarsi dopo la finale persa dello scorso anno contro Agrigento, vogliamo essere noi questa volta ad esultare».



Anche coach Sandro Dell’Agnello introduce la gara, parlando degli avversari del Rsr: «Sant’Antimo è una squadra ben strutturata e attrezzata in ogni ruolo – spiega il tecnico – ai playoff tutte sono competitive, parliamo delle migliori squadre dei quattro gironi. Stiamo bene sotto ogni punto di vista, abbiamo lavorato in queste settimane per presentarci al meglio. Non resta altro che giocare. Nei playoff bisogna pensare una partita alla volta provando sempre a vincere».



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Geko Psa Sant’Antimo: Montanari 2, Coralic 7, Scali 8, Quarisa 11, Cantone 17, Sabatino 18, Maggio 22, Cannavina 23, Sgobba 33, Gloria 35. All. Gandini

Arbitri: Umberto Giambuzzi di Ortona (CH) e Simone Settepanella di Rosero (TE)

Le partite e gli incroci (gara 1 primo turno playoff)

Tabellone 1

Libertas Livorno – Desio

Vigevano – San Vendemiano

Tabellone 2

Orzinuovi – Montecatini

Mestre – Pielle Livorno

Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Sant’Antimo

Faenza - Ruvo di Puglia

Tabellone 4

Luiss Roma – Ozzano

Roseto - Fabriano