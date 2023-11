Real Sebastiani, aria di festa al PalaTiziano per il ritorno al successo. Rossi: «La squadra ha girato bene»

RIETI - Una Sebastiani davvero “Real” ritrova il sorriso dopo la battuta d’arresto dell’infrasettimanale contro Milano riprendendosi i due punti in trasferta al PalaTiziano sfatando il tabù Luiss, vincendo e convincendo (65-90 il finale) al termine di una gara bella e agonisticamente valida. La squadra di un soddisfatto coach Alessandro Rossi, sostenuta dal numeroso pubblico, non stecca una gara fondamentale nel suo percorso vincendo la prima delle due trasferte consecutive, l’altra sarà domenica prossima a Cantù.

Le dichiarazioni post - gara

«Benissimo l’approccio e l’intensità difensiva – spiega coach Alessandro Rossi – bravi a chiudere l’area. Loro sono stati bravi nel secondo quarto ad alzare il livello d’energia, creandosi seconde opportunità e a generare nostre palle perse per rientrare in partita.

Abbiamo fatto comunque un secondo tempo di grande coesione, bravi ad andare a rimbalzo tutti insieme, grande maturità nella gestione dei vantaggi, chiaramente abbiamo avuto percentuali al tiro importanti e questo ci ha aiutato, noi siamo una squadra di questo genere che se riesce a prendere fiducia è in grado di fornire prestazioni importanti. Adesso abbiamo reagito rispetto alla sconfitta che ci ha fatto male con Milano. Continuiamo nel percorso, possibilmente in crescita. È chiaro che anche gli altri abbiano preparato la partita cercando di contenere le nostre bocche di fuoco, nel terzo periodo abbiamo coinvolto bene Hogue con ottime linee di passaggio, ma in generale tutta la squadra in attacco ha girato bene, contano poco i singoli quando hai 6 giocatori in doppia cifra e il settimo è Frattoni a 9 punti».