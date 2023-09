Supercoppa, debutto ufficiale del Real Sebastiani a Roma contro la Luiss. Rossi: «Serve approccio impeccabile»

RIETI - Primo impegno ufficiale oggi per il Real Sebastiani Rieti, impegnato nella trasferta romana contro la Luiss nella gara valida per il girone H di Supercoppa Lnp. La squadra di coach Alessandro Rossi affronterà oggi gli universitari al PalaLuiss (ore 18.30 a porte chiuse) con l’obiettivo di raggiungere Latina e giocarsi venerdì al PalaSojourner il match point per l’accesso ai quarti di finale.

Gli avversari

Gli universitari hanno già giocato la prima gara di Supercoppa, perdendo 95-85 in trasferta contro Latina. I romani hanno confermato gran parte del roster che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B, con i due playmaker Pasqualin e D’Argenzio, gli esterni Jovovic, Murri, Barbon e Fallucca e il lungo Legnini. Hanno fatto buona impressione nel debutto contro Latina i due stranieri Badmus e Miska, autori di 20 punti a testa con ottime percentuali dal campo. Solida la prova anche dell’esperto Valerio Cucci (19 punti e 7 rimbalzi), partito in quintetto insieme a Badmus, Murri, Fallucca e Miska. Rieti dovrà fare a meno di Piccin che si opererà nella giornata di domani per ricostruire i legamenti danneggiati della caviglia destra. Torna a disposizione invece Vittorio Nobile, rimasto a riposo durante l’amichevole del 7 settembre contro Trapani.

Le dichiarazioni pre-gara

«Abbiamo il desiderio di fare un buon esordio nelle partite ufficiali – spiega Alessandro Rossi, tecnico del Real Sebastiani - siamo consapevoli che questi impegni sono step di avvicinamento importanti al campionato sia dal punto di vista mentale che tecnico.

L’aspetto fisico è ancora in via di miglioramento trattandosi di inizio stagione. La partita è complicata, giochiamo contro una squadra molto aggressiva e quindi dobbiamo avere un approccio impeccabile. Mi aspetto una squadra pronta e desiderosa di competere sin dall’inizio nella miglior maniera possibile».

Così in campo

Luiss Roma: Murri 2, Badmus 5, Villa 7, Fallucca 8, Pasqualin 9, D’Argenzio 10, Jovovic 11, Miska 15, Barbon 18, Cucci 32, Salvoni 48, Legnini 85. All. Paccariè

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24 Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Andrea Masi di Firenze, Pietro Rodia di Avellino