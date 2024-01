Real Sebastiani non perde colpi: Luiss superata 81-72. Foto. Eccellente Sarto nell'ultimo quarto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti fa due su due nel 2024 battendo 81-72 la Luiss Roma nella diciannovesima giornata del girone verde di Serie A2.

Una gara equilibrata, con gli universitari avanti a fine primo tempo. Reazione degli amarantocelesti decisiva nella seconda parte di gara, nel terzo periodo grazie al solito Johnson e nel quarto quarto con uno splendido Alvise Sarto (18 punti con 7/7 dal campo e 4/4 da tre). Bene anche Ancellotti (13 punti senza errori al tiro). Rieti tornerà in campo domenica prossima per la seconda gara casalinga consecutiva contro Cantù.

Primo quarto

Miska protagonista in avvio con 7 punti in fila per il 3-7 luissino.

Rieti replica con un parziale di 6-0 confezionato da Hogue, Piccin e Johnson (9-7). Sanguinetti risponde dalla lunga a Jovovic per il 16-12. Contro-parziale di 7-0 dei romani con Sabin e Miska che costringono coach Rossi al primo time-out della gara. Il semi-gancio di Ancellotti chiude le marcature del primo periodo: Luiss avanti dopo dieci minuti 18-19.

Secondo quarto

Piovono triple in avvio di secondo periodo con gli ospiti che si portano avanti di cinque grazie a quelle di Cucci e Miska (25-30). Rieti si affida a Johnson dalla lunga e ad Hogue e Italiano sotto canestro (32-34). Ritrova la parità il Rsr con Ancellotti, poco prima della tripla di Fallucca (37-40). È lo stesso Ancellotti a chiudere nuovamente il quarto con il canestro dopo rimbalzo in attacco per il 41-42 che manda le squadra negli spogliatoi.

Terzo quarto

Johnson sale in cattedra con due triple e un gioco da tre che valgono il 52-46 per i padroni di casa. I tre liberi di Italiano portano gli amarantocelesti sul più 8 (58-50) ma la Luiss non molla: tripla in allontanamento di Sabin che si libera di Sarto con una spinta al limite e Fallucca a cronometro fermo accorcia ulteriormente per il 58-55 con cui si chiude il terzo periodo.

Quarto quarto

Si prende la scena Alvise Sarto: l’esterno amarantoceleste mette a segno due triple consecutive che danno margine a Rieti (68-60). Lo stesso Sarto si alza ancora da tre per il più 9 (71-62) e mette a segno il piazzato per la doppia cifra di vantaggio (74-64). Sabin accorcia da tre e serve Miska per il canestro del 79-72 in contropiede a due minuti dalla fine. Italiano appoggia per l’81-72 definitivo.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma 81-72

Parziali: 18-19; 23-23; 17-13; 23-17

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Luiss Roma: Pasqualin, Sabin, Jovovic, Cucci, Miska

Real Sebastiani Rieti: Sarto 18, Sanguinetti 3, Frattoni, Petrovic 7, Piccin 4, Hogue 6, Ancellotti 13, Johnson 18, Raucci, Poom 2, Italiano 10, Spanghero. All. Rossi

Luiss Roma: Murri 3, Villa, Fallucca 7, Pasqualin 4, D’Argenzio 3, Jovovic 3, Sabin 14, Miska 24, Basso, Cucci 12, Salvioni 2. All. Paccariè

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC) e Edoardo Ugolini di Forlì (FC)