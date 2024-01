Real Sebastiani, vietati passi falsi contro l'ostica Luiss di Sabin. Rossi: «Evitare troppe palle perse»

RIETI - Prima gara casalinga del 2024 per il Real Sebastiani Rieti, che domani scende in campo alle 18 per il derby laziale contro la Luiss Roma valevole per la diciannovesima giornata del girone verde di Serie A2. Gli amarantocelesti puntano alla continuità dopo l’importante successo esterno sul campo dell’Urania Milano e vincere contro gli universitari metterebbe altri punti preziosi tra la squadra di coach Rossi e la parte bassa della classifica.

Gli avversari

La Luiss è una squadra in ripresa nell’ultimo periodo: l’inserimento di Tyler Sabin ha portato alla squadra di coach Paccariè punti importanti in grado di migliorare notevolmente il rendimento dei romani. Sabin, nelle 7 gare fin qui in maglia luissina, sta viaggiando oltre i 24 punti di media a partita, aiutando i romani a vincere 4 gare importantissime in chiave salvezza. Oltre alla guardia americana, da tenere d’occhio il lungo Lettone Miska (14.2 punti e 6 rimbalzi di media), l’esperto Valerio Cucci e l’estro del giovane Pasqualin. Murri completa il quintetto, mentre dalla panchina sono pronti a dare il proprio contributo D’Argenzio, giovane play in grado di accendersi in qualsiasi momento della partita, Fallucca, protagonista della promozione in A2, Jovovic, Legnini e Barbon, oltre al giovane lungo Salvioni. La squadra di coach Paccariè si è resa spesso pericolosa anche contro formazioni ben strutturate grazie al proprio dinamismo. Rieti, che farà ancora a meno di Nobile e Spanghero, dovrà fare attenzione per provare a ripetere la grande prestazione della gara di andata del PalaTiziano, vinta grazie ad un ottimo parziale nel secondo tempo con il punteggio finale di 65-90.

Le dichiarazioni pre gara

Il coach del Rsr Alessandro Rossi parla così del derby laziale: «Giochiamo contro una squadra in forma, che ha vinto 3 delle ultime 6 partite. Inserire Sabin è stata una mossa azzeccata, che ha dato nuova linfa a tutta la squadra, sia sotto l'aspetto tecnico che quello delle energie. La Luiss è un team che mantiene sempre la sua identità, qualsiasi cosa accada sul campo, e questo è sicuramente un punto di forza, perché non si snaturano mai. Noi dobbiamo essere bravi e disciplinati, evitando troppe palle perse. Per questo derby ci aspettiamo una grande risposta dal pubblico del PalaSojourner».

l lungo amarantoceleste Andrea Ancellotti continua così: «La Luiss Roma è un’ottima squadra, che fa dell’energia e la grinta la propria arma principale. Con l’arrivo di Sabin hanno aggiunto qualità ed aumentato anche la pericolosità perimetrale».

Note - Saranno assenti Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Marco Spanghero per un infortunio al polpaccio.



Per la Luiss parla una vecchia conoscenza del basket reatino, il vice Riccardo Esposito: «Conosciamo molto bene la Sebastiani Rieti: sono tanti anni che li affrontiamo in campionato, in amichevole, e anche in Supercoppa.

Il duo americano è il loro punto di forza, la loro base sulla quale hanno costruito il resto della squadra e tante vittorie in questa stagione. In questo momento, purtroppo per loro, non sono al completo visto che hanno parecchi giocatori infortunati o che comunque sono appena rientrati da lunghi stop. Noi veniamo da due vittorie importantissime per la nostra classifica e il morale, due gare che dovevamo assolutamente vincere, contro Agrigento ed in casa di Latina: viaggiamo verso Rieti con la mente sgombra, sapendo di poterci giocare le nostre carte. Dobbiamo contrastare la loro intensità: quella di Hogue in attacco, e dentro l’area, la lotta sotto ai tabelloni sarà decisiva. Rieti non prende tantissimi tiri, ma sono primi per efficacia da 3 punti, dunque dovremo essere molto attenti a non farli entrare in ritmo»

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31. All. Rossi

Luiss Roma: Murri 2, Villa 7, Fallucca 8, Pasqualin 9, D’Argenzio 10, Jovovic 11, Sabin 12, Miska 15, Barbon 18, Basso 24, Cucci 32, Salvioni 40, Legnini 85. All. Paccariè

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC) e Edoardo Ugolini di Forlì (FC)

Le altre gare del girone verde (XIX giornata)

Sabato 13 gennaio

Urania Milano – Juvi Cremona

Trapani Shark – Treviglio

Domenica 14 gennaio

Cantù – Agrigento

Vigevano – Latina

Monferrato Basket – Torino

Classifica

Trapani Shark 34

Cantù 26

Torino 24

Urania Milano 22

Real Sebastiani Rieti 22

Treviglio 20

Juvi Cremona 20

Vigevano 14

Luiss Roma 12

Agrigento 10

Monferrato Basket 8

Latina 4