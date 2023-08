Real Sebastiani, la matricola Luiss punta sull'entusiasmo. L'ex Rieti Esposito: «Per noi sarà una bella vetrina»

RIETI - È stata la sorpresa dello scorso campionato di Serie B, conquistando, dopo il primo posto del proprio girone, la Poule promozione di Ferrara accedendo direttamente in A2. La Luiss Roma non vuole fermarsi e vuole affermarsi anche nella seconda serie nazionale. Tra gli artefici dello storico risultato della passata stagione c’è una presenza reatina: l’assistant coach Riccardo Esposito, ex giocatore di Rieti, con cui ha debuttato in Serie A, rimasto sempre legato alla città e al basket reatino.

Le dichiarazioni di Esposito

«La preparazione sta andando bene – spiega Riccardo Esposito – stiamo cercando di organizzare al meglio il lavoro conciliandolo con gli impegni universitari dei ragazzi. Si stanno inserendo piano piano anche gli stranieri, i quali ci daranno una grossa mano in termini di esperienza, così come gli altri giocatori di categoria come Fallucca e Cucci. L’entusiasmo è a mille».

La Luiss in sede di iscrizione ha segnalato come impianto il PalaSojourner di Rieti, in attesa del via libera per entrare al PalaTiziano: «Le ultime notizie sul palazzetto parlano di disponibilità del PalaTiziano a partire da metà ottobre – dichiara Esposito - vedremo entro quanto si sistemeranno gli ultimi dettagli, noi attendiamo e nell’attesa giocheremo le gare casalinghe di campionato a Rieti che ringraziamo per l’ospitalità».

L’ex lungo amarantoceleste si esprime poi sul campionato: «Sarà un campionato duro per noi. Penso che a livello di roster il girone sia diviso in due fasce, nella prima ci metto anche Rieti, che ha costruito con il patron Pietropaoli una grande squadra, insieme a Trapani, Cantù, Treviglio e altre. Nella seconda fascia ci siamo noi: abbiamo fatto una squadra ovviamente senza investimenti e in linea col nostro progetto che portiamo avanti da diversi anni con i giocatori e gli studenti. Le sei retrocessioni sono tante, renderanno la vita dura a parecchie squadre ma ci adatteremo così come ci siamo dovuti adattare lo scorso anno con la formula delle finali di Serie B. Come Luiss avremo l’opportunità di giocare in piazze storiche, sarà una bella vetrina per tutta l’università».

Riccardo Esposito non ha mai rinunciato però a tornare a Rieti per seguire il basket: «Quando gli impegni me lo permettono, vengo a Rieti molto volentieri.

Spessissimo sono stato al palazzetto nella scorsa stagione, ho moltissime amicizie e legami a Rieti. Al PalaSojourner lego molte gioie, come l’anno del debutto in Serie A, e anche dolori. Percorrere il tunnel del palazzetto è sempre una grandissima emozione, lo sarà anche quest’anno».

Il roster

Sono ben 7 i giocatori confermati dopo il sorprendente e straordinario campionato di Serie B della scorsa stagione. Restano con gli universitari i due playmaker Pasqualin e D’Argenzio, gli esterni Jovovic, Murri, Barbon e Fallucca e il lungo Legnini. Sotto canestro arrivano Valerio Cucci e il classe 2004 Riccardo Salvoni, mentre per il reparto guardie è stato ingaggiato Francesco Villa. Entrambi gli stranieri saranno dei lunghi, ovvero il talentuoso lettone classe 2000 Anrijis Miska (lo scorso anno al Riga e tagliato dalla nazionale di coach Banchi poco prima dell’inizio dei mondiali) e Taiwo Badmus, irlandese di 203 cm reduce dalla vittoria del campionato islandese con il Tindastoll (15 punti e 7 rimbalzi di media). Conferma meritata per coach Andrea Paccariè che proverà a mantenere la categoria alla prima storica esperienza degli universitari in A2. Dopo la sorprendente promozione in A2 conquistata lo scorso anno, i romani proveranno a stupire ancora una volta.

Gli incroci con il Rsr

Rieti affronterà la Luiss al primo impegno ufficiale dell’anno per la prima gara della Supercoppa Lnp che si giocherà probabilmente al PalaLuiss (con alternativa PalaSojourner) il 12 settembre, quasi tre mesi dopo l’ultimo incrocio, quello vinto dagli universitari durante la Poule promozione di Ferrara. In campionato il derby laziale ci sarà all’ottava giornata, con l’andata in programma sabato 4 novembre a Roma e il ritorno il 14 gennaio a Rieti.