Real Sebastiani, pessimo esordio nella poule promozione, la Luiss vince la prima gara: 69-65. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comincia con il piede sbagliato la Poule Promozione di Ferrara. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello perde 65-69 contro la Luiss Roma.

Rieti tira male nel primo tempo, ma resiste e va avanti anche di 8 nel quarto quarto. Gli amarantocelesti si complicanono però la vita e la Luiss piazza un parziale di 22-8 che cancella il vantaggio reatino e ribalta la gara. Rieti domani affronterà Orzinuovi e domenica Vigevano: serviranno due vittorie per sperare nella promozione in A2. La strada ora si fa in salita.

Primo quarto

Polveri bagnate in avvio per entrambe le squadre.

Il primo canestro dal campo arriva dopo più di 3 minuti con Pagani (4-0). La Luiss si sblocca e va avanti con la tripla di Barbon e la soluzione nel pitturato di D’Argenzio (5-8). Il primo canestro da tre degli amarantocelesti lo segna capitan Piazza (8-8). La penetrazione di D’Argenzio vale il più 4 dei romani (8-12) ma il Real Sebastiani in un amen rimonta coi liberi di Chinellato e la tripla di Piazza: il primo parziale è di 13-12 per i reatini.

Secondo quarto

Rieti continua a faticare tremendamente in attacco: il solo canestro di Pagani nei primi tre minuti del quarto è troppo poco e la Luiss guidata da Fallucca va sul 15-19 prima del time-out di coach Dell’Agnello. Il digiuno dal campo di Rieti continua e gli universitari con D’Argenzio vanno sul più 6 (17-23). Tomasini dall’angolo si alza e segna un vero e proprio gol per l’attacco reatino (20-23). Rieti si accende con due rubate consecutive che portano alle schiacciate in contropiede di Mazzotti e Chinellato e va avanti 31-28. Fallucca si appoggia al tabellone e fissa il punteggio sul 31-30 prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

Il Real Sebastiani comincia il terzo parziale con la tripla dall’angolo di Chinellato e i due canestri da sotto di Matrone (38-34). Rieti non approfitta delle tante palle perse della Luiss e Roma va avanti con D’Argenzio e la tripla di Legnini (39-41). Bushati prende in mano l’attacco reatino: tripla, due liberi e assist no-look per Pagani, ma la Luiss resta sempre a contatto con Murri e il talento di D’Argenzio: si va all’ultimo quarto sul 46-45.

Quarto quarto

Dopo il sorpasso firmato ancora da D’Argenzio, Rieti piazza un parziale di 8-0 con la schiacciata di Pagani e le triple di Mazzotti e Piccin (54-47). Tripla di Tomasini per il più 8 a cui risponde la Luiss che rientra grazie a Pasqualin e Allodi: è 57-54 a 5 minuti dalla sirena finale. Una palla persa sanguinosa di Ceparano regala due punti a Jovovic per il meno 1 prima della tripla del sorpasso di Pasqualin che chiude il parziale di 10-0 dei romani (57-59). Jovovic arricchisce il parziale con il canestro da sotto e i liberi del 57-62. La tripla di Murri sembra condannare Rieti a un minuto dalla fine (57-65) ma cinque punti consecutivi improvvisi di Ceparano danno speranza al Real Sebastiani che si ritrova sul 63-67. Chinellato sbaglia, Fallucca allunga (63-69). I liberi di Pagani valgono solo il 65-69: la Luiss supera Rieti.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma 65-69

Parziali: 13-12; 18-18; 15-15; 19-24

Qunitetti:

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Piccin, Ceparano, Mastrangelo, Pagani

Luiss Roma: Pasqualin, Barbon, Jovivic, Fallucca, Allodi

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo, Tomasini 13, Piccin 3, Valente, Chinellato 9, Mazzotti 5, Matrone 4, Piazza 7, Ceparano 5, Pagani 9, Frattoni, Bushati 7. All. Dell’Agnello

Luiss Roma: Murri 5, Perotti, Jovivic, Allodi 3, Fallucca 18, Pasqualin 14, D’Argenzio 14, Invernizzi, Barbon 3, Tolino, Di Bonaventura, Legnini 2. All. Paccariè

Arbitri: Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI) e Daniele Gai di Roma