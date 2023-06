Real Sebastiani, scatta l'assalto all'A2: serve subito battere la Luiss. Dell'Agnello: «Stiamo bene»

RIETI - Comincia oggi l’avventura del Real Sebastiani Rieti nella Poule Promozione di Serie B alla Bondi Arena di Ferrara. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello entra nella fase finale del campionato con un solo obiettivo: centrare uno dei primi due posti che vorrebbero dire promozione in Serie A2. In tre giorni le migliori 4 squadre del campionato di Serie B si giocheranno tutto. Oggi alle 18 Vigevano – Orzinuovi per aprire le danze, alle 20.30 tocca a Rieti contro la Luiss Roma.

L’avversario

Il primo avversario di Rieti è la Luiss Roma, squadra arrivata prima nel girone D e vincitrice del tabellone 4 di playoff. Gli universitari hanno battuto nella serie finale Fabriano in gara 5 e hanno raggiunto così Rieti, Vigevano e Orzinuovi nell’atto conclusivo e decisivo del campionato. Rieti conosce bene la Luiss: sono 4 i precedenti in questa stagione tra le due squadre, due in gare ufficiali – in Supercoppa e Coppa Italia con Rieti vincitrice entrambe le volte – e due in amichevoli. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate era ben 5 mesi fa, a gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia: il Real Sebastiani vinse largamente 89-50 contro una Luiss priva di Pasqualin, il miglior realizzatore in stagione dei romani che sarà però ovviamente presente a Ferrara. Insieme a lui completano il quintetto Fallucca (14 punti di media nei playoff), Allodi, Legnini e Murri. D’Argenzio e Jovovic pronti a dare il loro solito contributo con ampio minutaggio. Rieti in queste tre intensissime giornate si aiuterà sicuramente con il turnover. La buona notizia riguarda Spanghero che è tornato ad allenarsi e potrebbe allungare ulteriormente le rotazioni di coach Sandro Dell’Agnello.

Le dichiarazioni

Il tecnico del Real Sebastiani Sandro Dell’Agnello presenta così le avversarie della Poule Promozione: «Le avversarie sono di grande valore – dice il coach – considerando che ai nastri di partenza le squadre erano 64, i valori in questa fase finale non possono che essere alti.

Le quattro squadre arrivate a Ferrara sono quelle che sono state più continue durante l’anno. Ci fa piacere aver riacceso l’entusiasmo dei tifosi e della città. La squadra sta fisicamente e mentalmente bene, siamo arrivati dove volevamo, poi ci vorrà come sempre un po’ di fortuna, speriamo di essercela meritata con il lavoro fatto». Dell’Agnello si concentra poi sulla Luiss Roma: «La Luiss è una grande squadra e lo ha dimostrato sul campo. Ha vinto meritatamente il suo girone, ha delle caratteristiche ben precise e noi cercheremo di limitarle così come loro proveranno a fare con noi. Una squadra che arriva prima nel suo girone va solo rispettata».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Spanghero 45, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Luiss Roma: Murri 2, Perotti 3, Jovovic 5, Allodi 7, Fallucca 8, Pasqualin 9, D’Argenzio 10, Invernizzi 14, Barbon 18, Tolino 34, Di Bonaventura 55, Legnini 85. All. Paccariè

Arbitri: Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI) e Daniele Gai di Roma

Il calendario della Poule promozione della Bondi Arena

Venerdì 16 giugno

Ore 18

Vigevano – Orzinuovi

Ore 20.30

REAL SEBASTIANI RIETI – Luiss Roma

Sabato 17 giugno

Ore 18

vincente Vigevano/Orzinuovi – vincente Rieti/Luiss

Ore 20.30

perdente Vigevano/Orzinuovi – perdente Rieti/Luiss

Domenica 18 giugno

Ore 16.30

vincente Vigevano/Orzinuovi – perdente Rieti/Luiss

Ore 19

vincente Rieti/Luiss – perdente Vigevano/Orzinuovi