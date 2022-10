Il Real Sebastiani infila il poker al rush finale: Imola ko 82-79 e vetta solitaria. Foto

RIETI - Cala il poker il Real Sebastiani Rieti che davanti al pubblico del PalaSojourner batte anche la Virtus Imola per 82-79 dopo un finale in volata. Quarta vittoria su altrettante gare per la squadra di coach Sandro Dell’Agnello che rimane al primo posto del girone C di Serie B anche in virtù della sconfitta di Firenze sul campo di Jesi.

Ottima prova di capitan Piazza, impatto decisivo nel finale di Matrone, a decidere la gara sono però la schiacciata e la difesa di Ceparano che chiude la sua gara con una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. A Imola non basta un capitan Aglio da 16 punti.

Primo quarto

I primi quattro punti della gara sono tutti di Spanghero (4-0). Risponde Imola con Mladenov che riporta i suoi a meno uno (6-5). Chinellato prima segna dalla lunetta poi serve Piccin in contropiede e Rieti dopo cinque minuti si trova sul 10-5 con cpach Regazzi che chiama il primo time-out. Al rientro in campo Mastrangelo con la tripla regala il più sette al Real, ma la Virtus Imola ribalta nel giro di tre azione il parziale: Mladenov firma cinque punti di fila mentre Galassi in contropiede sigla la tripla che vale il primo vantaggio romagnolo (13-14) e coach Dell’Agnello ferma la gara con il time-out. Paesano e Ceparano entrano in partita e riportano Rieti in vantaggio (17-14). Il sottomano a fil di sirena di capitan Piazza vale il 19-16 con cui si chiude la prima frazione.

Secondo quarto

Contento fa tre su tre ai liberi ma Imola piazza un altro parziale con protagonista Morara che segna cinque punti e riporta i giallo neri in vantaggio (22-23). La tripla di Contento dopo i liberi di Matrone vale il più quattro Rieti (31-27). Reazione immediata di Imola: Galassi prima segna in penetrazione e poi dall’arco e firma il sorpasso virtussino con Dell’Agnello che chiama il time-out. Partita che diventa ricca di sorpassi e controsorpassi: tripla di Spanghero per il 37-36, Milovanovic risponde dalla lunetta, Contento segna in sottomano rovesciato (39-38). Aglio assistito da Mladenov manda le squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 39-40 in favore degli ospiti.

Terzo quarto

In avvio di ripresa Imola schiera la difesa a zona viste le basse percentuali da tre del Real nel primo tempo, ma capitan Piazza punisce con due triple consecutive (45-41). Mladenov accorcia con l’arresto e tiro ma l’appoggio al vetro di Chinellato in contropiede vale il 48-43 per Rieti con coach Regazzi che ferma tutto con il time-out dopo soltanto due minuti. Mladenov e Morara ristabiliscono la situazione in parità (48-48). Chinellato porta avanti Rieti, Carta replica con la tripla dall’angolo per il sorpasso (54-55). Gioco da tre dell’ex Npc Tommasini che porta Imola sul più cinque (54-59). Sul finale, i liberi di Contento permettono al Real di accorciare sul 58-60 in vista degli ultimi dieci minuti.

Ultimo quarto

Tripla di Contento che vale il sorpasso (61-60). Il PalaSojourner si infiamma e il Real galvanizzato piazza un parziale con Matrone di 7-0 in avvio di quarto (65-60) prima del time-out di coach Regazzi. Parziale che rimane vivo grazie al gioco da tre di un ispirato Matrone (68-60). Mladenov e Galassi in contropiede dimezzano il vantaggio (68-64) e il time-out di coach Dell’Agnello ferma la gara. Matrone prova a suonare la carica ma le triple di Galassi e Aglio ristabiliscono la parità (70-70). Triple per Piazza e Ceparano per il nuovo vantaggio Real. Imola risponde ad ogni colpo e con due triple di Aglio si riporta a meno uno a due minuti e trenta dalla fine (78-77). Fuori per cinque falli Matrone tra le vibranti proteste del PalaSojourner a un minuto dalla fine. Tommasini dalla lunetta sigla il sorpasso (78-79). Ceparano inchioda la schiacciata a due mani per il nuovo vantaggio Real a trenta secondi dal termine (80-79). Galassi sbaglia, Spanghero subisce fallo e converte entrambi i liberi per l’82-79 a quattro secondi dalla sirena finale. Time-out Imola per disegnare l’ultimo tiro. L’ultimo tentativo di Mladenov per il pareggio non arriva neanche al ferro grazie all’ottima difesa di Ceparano. Rieti vince la quarta gara consecutiva in campionato e resta saldamente al comando del girone C di Serie B.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti – Virtus Imola 82-79

Parziali: 19-16; 20-24; 19-20; 24-19

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Spanghero, Piccin, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Virtus Imola: Mladenov, Galassi, Carta, Magagnoli, Milovanovic

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 7, Pavicevic, Paesano 3, Contento 13, Piccin 3, Chinellato 8, Matrone 13, Piazza 13, Nuhanovic, Ceparano 11, Okiljevic, Spanghero 11. All. Dell’Agnello.

Virtus Imola: Mladenov 15, Galassi 16, Carta 3, Tommasini 8, Aglio 16, Morara 10, Magagnoli 8, Pellegrini, Soliani, Milovanovic 3. All. Regazzi

Arbitri: Matteo Luchi di Prato e Andrea Buoncristiani di Prato