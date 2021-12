Real Sebastiani, per Ghersetti almeno due settimane di stop. A Roseto settore ospiti con 240 posti

RIETI - All’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Mario José Ghersetti in seguito all’infortunio occorso durante la gara Real Sebastiani Rieti-Luiss Roma, è emersa una distrazione all’adduttore della coscia destra tra il primo e il secondo grado, con interessamento del retto femorale, da rivalutare con risonanza magnetica nel prossimi giorni. Tempi di recupero stimati in non meno di due settimane.

I tifosi

Il Real Sebastaini Rieti comunica ai tifosi che, per la sfida in programma domenica 5 dicembre al PalaMaggetti (ore 18) contro Roseto, sono stati messi a disposizione 240 tagliandi del settore ospiti.

Sarà possibile acquistare il titolo d'ingresso accedendo alla piattaforma online www.vivaticket.it al costo di 11,50 euro, compresi i diritti di prevendita.

