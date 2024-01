Il Real Sebastiani cede in prestito Frattoni al San Severo «per far crescere il giocatore»

RIETI - Gianluca Frattoni va in prestito a San Severo. Il giovane play-guardia di proprietà del Real Sebastiani lascerà la squadra di coach Alessandro Rossi per trovare minutaggio importante in Serie B Nazionale. Il classe 2004 ha avuto modo di far parte delle rotazioni dei reatini in Serie A2 (quasi 5 minuti di media), facendosi trovare pronto in diverse occasioni, soprattutto quando gli amarantocelesti hanno dovuto fare i conti con i diversi infortuni. Con il roster che si è allungato (Sangnuinetti e Poom arrivati a stagione in corso) e il rientro di Spanghero, il minutaggio di Frattoni si è inevitabilmente ridotto, così la scelta di far crescere il talentuoso prospetto italo-argentino permettendogli di giocare e competere in una realtà importante come San Severo, squadra al momento quarta nel girone B di Serie B Nazionale.

Il comunicato

«La Ssd Real Sebastiani Rieti comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dell’atleta Gianluca Frattoni all’Allianz Pazienza San Severo, fino al termine della stagione corrente.

Tale scelta, in prospettiva, ha lo scopo di favorire la sua crescita cestistica. La Società augura a Gianluca le migliori fortune per il prosieguo della stagione».