Il Rsr festeggia il successo in gara 1. Video. Finelli: «Mi tengo solo il risultato, siamo stati poco intensi e concentrati»

RIETI - A fine gara squadra e tifosi del Real Sebastiani festeggiano un successo netto su Senigallia (84-60), anche se l'approccio al match non è stato quello giusto, come sottolinea il coach Alessandro Finelli.

«Mi tengo il risultato – commenta il tecnico del Rsr – Ma non sono soddisfatto della nostra prestazione. Tutto l’ambiente, tifo, addetti ai lavori pronosticavano una gara facile che ha instillato inconsapevolmente un virus della mediocrità nella mente della squadra e che va subito eliminato. Siamo stati poco intensi e concentrati, per questo non giudico chi è andato meglio e chi meno, il problema è stato collettivo, è stata una questione che ha riguardato tutti e che non deve ripetersi. Per questo motivo in gara 2 pretendo un diverso atteggiamento da ognuno a livello di concentrazione, aggressività per evitare un approccio fin troppo facile».