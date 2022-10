Rsr, un tris e tanta sofferenza. Dell'Agnello: «Gara complicata, bravi a raddrizzarla nel finale»

RIETI - Dopo una sofferta gara vinta in rimonta dai suoi, coach Sandro Dell’Agnello analizza l’anticipo della terza giornata di Serie B (girone C) contro Ozzano, che ha visto il Real Sebastiani conquistare la terza vittoria consecutiva.

Le dichiarazioni del coach

«E’ stata una partita complicata - spiega nel post gara coach Sandro Dell’Agnello - e anche noi abbiamo contribuito a complicarcela. Questo senza nulla togliere ad Ozzano. E’ stata una partita dai tre volti. Il primo tempo assolutamente non sufficiente da parte nostra, soprattutto a livello di energia e di presenza mentale. Le vittorie di più 20 e più 30 delle prime due giornate sotto questo aspetto non ci hanno di certo aiutato. Nel terzo quarto abbiamo provato a rimetterci in carreggiata mentre nel quarto periodo i ragazzi sono stati molto bravi, - prosegue il coach- con determinazione e carattere hanno raddrizzato una gara che era compromessa. Merito di Ozzano che ha fatto dei canestri da tre a raffica, qualcuno anche molto difficile. Ma nel primo tempo, specialmente nel secondo quarto, i demeriti sono stati principalmente nostri. Una lezione che terremo bene in mente per il futuro in relazione al fatto che comunque abbiamo vinto la partita».

Prossima gara del Real Sebastiani Rieti domenica 23 ottobre alle 18 al PalaSojourner contro la Virtus Imola.