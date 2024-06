Italia, Calafiori: «Infortunio? Mi hanno detto che avrei dovuto smettere, ma non li ho ascoltati»

Dal nostro inviato

Alessandro Angeloni

Una convocazione, solo tre giorni di lavoro. L’aria di Coverciano fa bene al ragazzo con la faccia da leader. Ha l’aspetto convincente, il tono di voce perentorio, l’accento romano lo rende brillante e pronto alla battuta. Trasformato, cresciuto, nell’aspetto e nel fisico. Riccardo Calafiori era solo un ragazzino di talento ma fragile quando, alla Roma, subì un tremendo infortunio che gli stava spazzando via la carriera. Oggi è qui a Coverciano, lo osservi e non ti sembra nemmeno l’ultimo arrivato, nè un ragazzino in prova d’azzurro. Ha una postura rassicurante e rassicurata, perfettamente a suo agio, come in campo. L’impressione è che l’Italia sia già diventata casa sua e l’Europeo potrà essere il palcoscenico della consacrazione internazionale dopo la splendida stagione vissuta a Bologna. Anche lì da leader. Si presenta nell’aula Magna del centro sportivo della Nazionale, come i big. Risponde colpo su colpo.

Un anno fa a Basilea, ora in Nazionale: che effetto fa?

«Sono successe tante cose, sono migliorato da un punto di vista mentale.

Mi sono impegnato, sono stato ripagato. Basilea scelta non proprio mia, ma poi mi sono ricreduto. Avevo tutto quello che mi serviva, ho giocato con continuità».

Thiago-Spalletti?

«Sono simili. Importante non occupare gli spazi, ma scegliere quando e come occuparli».

Sul Bologna.

«Posso dire solo grazie. Bellissimo dal primo giorno, la partita con la Juventus è stata indimenticabile».

Il futuro lontano dal Bologna.

«Sinceramente non lo so, voglio godermi la Nazionale e concentrarmi sull’Europeo. Per me stare qui è una soddisfazione enorme. Cosa porterei da Bologna? La tranquillità la serenità e la voglia di divertirsi. E poi magari vincere».

Cosa è cambiato in lei?

«Ho scoperto l’aspetto mentale, con Motta ho imparato a non avere paura ei sbagliare. Mi ha insegnato a tirare fuori la personalità. Modello? Rubo da tutti. Qui ho come riferimento a Bastoni, mancino come lo sono io».

Cosa cambia tra la difesa a tre e quella a quattro?

«Tutto. Il punto di vista, la visione, lo spazio da coprire. Ma per me non fa differenza».

Sull'infortunio.

«Qualcuno mi ha detto che dovevo smettere, ma non mi è mai entrato in testa. Se tornerei un giorno alla Roma? Ho qui vicino i miei ex compagni, con loro mi trovo benissimo».

Un tuo punto di forza?

«Forse è l’innocenza di essere giovane».

Ti senti di entrare nei 26 definitvi per l’Europeo e magari di esordire?

«Il fatto di giocare in più ruoli è un punto a mio favore, poi non sono sicuro di porterne fare parte. Non posso fare altro che impegnarmi».

Il ricordo dell’infortunio e l’aiuto di Mino Raiola?

«Con lui mi vedevo poco ma mi ha aiutato tantissimo. Lui fu il primo a credere nel mio recupero, mi ha fatto operare negli Usa come Zlatan».

Migliorare in marcatura: l’esempio di Chiellini.

«In questo è il numero uno, non è facile raggiungere quei livelli sulle marcature. E comunque devo ancora fare tanto pure in fase di costruzione».