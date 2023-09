Real Sebastiani, Rossi soddisfatto nonostante il ko con Trapani: «Peccato per l'ultimo quarto»

RIETI - Parla il tecnico del Real Sebastiani Rieti, coach Alessandro Rossi, al termine della bella partita di Fiumicino contro la Trapani Shark, vinta 77-76 dai siciliani. Buona la prova complessiva degli amarantocelesti nell’ultimo test amichevole prima di tuffarsi nella Supercoppa Lnp di A2.

Le dichiarazioni post-gara

«Una partita buona dal punto di vista tecnico – spiega l’allenatore del Rsr – siamo cresciuti nell’esecuzione delle cose che proviamo settimanalmente, è sicuramente un buon passo in avanti. La squadra ha risposto bene sotto il punto di vista della coesione, così come successo nelle altre amichevoli. Peccato essere mancati nell’ultima frazione quando abbiamo dilapidato dei vantaggi importanti, dobbiamo essere più concreti in queste circostanze. I ragazzi fortunatamente non hanno accusato problemi di natura fisica, nei prossimi giorni proveremo a reinserire nelle rotazioni Nobile a pieno regime».

Il prossimo appuntamento del Real Sebastiani sarà la gara contro la Luiss Roma in Supercoppa il 12 settembre, sulla carta in casa dei romani che hanno chiesto di poter utilizzare il PalaLuiss, in alternativa è pronto il PalaSojourner.