Real Sebastiani, dopo la sofferenza esplode la gioia. Foto. Rossi: «Dobbiamo chiudere prima le partite»

RIETI - Dopo la vittoria con un finale al cardiopalma del Real Sebastiani Rieti su Agrigento (85 – 84) il coach Alessandro Rossi analizza l’importantissima vittoria.

Quello appena concluso contro i siciliani è il primo match di un tour de force che porterà gli amarantocelesti mercoledì prossimo a Torino nell’infrasettimanale e poi domenica 10 dicembre di nuovo al PalaSojourner contro Treviglio.

Le dichiarazioni post-gara

«Vittoria di un peso specifico enorme – dice coach Rossi – ci permette di stare 2-0 contro Agrigento e di allontanarci dalla zona “spaventosa” di classifica.

La gara secondo me non va letta semplicemente guardando il brutto inizio o la rimonta finale di Agrigento. Abbiamo difeso molto bene all’inizio, con intelligenza e creando buoni tiri non segnati. Il primo tempo lo leggo come un vantaggio di più 9 che avremmo dovuto ingigantire tirando più precisamente. Vanno fatti i complimenti poi ad Agrigento per le importanti percentuali e per aver letto bene una gara con un metro arbitrale che penalizzava la nostra fisicità. Dobbiamo sicuramente migliorare il nostro killer-instinct per chiudere prima le partite. Prendiamoci i due punti importantissimi per noi in una situazione di emergenza. Devo capire bene come abbiamo perso l’ultimo possesso, ma anche oggi abbiamo sofferto la struttura di una squadra con tanti piccoli in grado di saper colpire da tre come contro Milano. a volte sembra che in doppia cifra di vantaggio diamo per scontate le cose. Non voglio comunque distogliere l’attenzione dall’importanza del successo di oggi, su tutto il resto mi prendo io le responsabilità. Nelle ultime settimane stiamo rincorrendo sempre una struttura di squadra diversa, gli infortuni sono quasi tutti causati da traumi, come quelli di Piccin, Sarto e Nobile. L’infortunio di Raucci a questo livello è normale. Le assenze pesano ma non abbiamo il tempo per piangerci addosso. La squadra sta reagendo bene. Abbiamo un calendario particolare, non abbiamo momenti in cui si ammorbidisce con gare meno complicate. Adesso ci aspetta una trasferta difficile come quella di Torino e poi Treviglio in casa. Dobbiamo rigenerarci in fretta, abbiamo compiuto uno sforzo importante. Mercoledì cercheremo un successo che ci permetterebbe di cambiare passo».

Il prossimo impegno per il Real Sebastiani Rieti mercoledì prossimo 6 dicembre contro Torino in trasferta con la palla a due alle 20.30.