Il Real Sebastiani soffre ma batte Agrigento: 85-84. Johnson stellare. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti soffre ma batte Agrigento 85-84 nella prima giornata di ritorno del girone verde di Serie A2.

La squadra di coach Alessandro Rossi conduce per gran parte della gara, ma i siciliani non mollano di un centimetro e guidati da Sperduto e Cohill tornano a contatto per il finale in volata. Stellare Johnson (26 punti), doppia cifra anche per capitan Spanghero, un ottimo Ancellotti, così come Hogue, Italiano e Petrovic.

La gara

Prima della gara osservato un minuto di silenzio per la morte di Ezio Cardaioli, ex allenatore anche della Sebastiani Rieti, scomparso in settimana ad 88 anni, per l’ex azzurra Mariella Melon e per la diciassettenne reatina Noemi Roberti, morta in un incidente stradale in settimana, alla quale la curva del Rsr ha dedicato uno striscione.

Primo quarto

Avvio impreciso al tiro per entrambe le squadre, Rieti si sblocca dopo quasi cinque minuti con i liberi di Johnson, seguiti dalla tripla di Petrovic (5-6).

Bene Italiano, a segno con due triple per il sorpasso, ma Sperduto entra subito in partita (8 punti nel solo primo periodo). Cohill va a segno da tre per l’allungo, Spanghero risponde con la stessa moneta: il primo quarto termina 16-19 per i siciliani.

Secondo quarto

Rieti trova il sorpasso andando aggressiva a rimbalzo in attacco con Hogue e Ancellotti (24-23). Si accende Jazz Johnson: 10 punti in fila dell’americano amarantoceleste, intervallati dalle soluzioni di Cohill e Polakovich, valgono il più 7 (36-29). Rieti chiude alla grande il secondo periodo: tripla di Petrovic e buzzer-beater di Spanghero per il 42-33.

Terzo quarto

Agrigento prova a ricucire con le triple di Meluzzi (46-41), ma a rispondere è Spanghero con la tripla del 49-41. Fischiata interferenza ad Ancellotti su un appoggio di Cohill che punisce dopo la difesa reatina anche con la tripla (53-48). A contatto Agrigento con la tripla di Sperduto ma Hogue segna da sotto in contropiede (58-51).

Quarto quarto

Tripla di Sperduto che riavvicina Agrigento, ma Italiano dall’angolo mette a segno il 63-56. Bel movimento di Ancellotti che dà margine a Rieti (67-59). Il Rsr torna in doppia cifra di vantaggio con la terza tripla di serata di Petrovic (72-61). Sperduto si riaccende come successo all’andata: le sue due triple portano Agrigento sul meno 5 (72-67) e costringono coach Rossi al time-out a 4’ e 30 secondi dalla fine. Ancellotti e Johnson prendono per mano la Sebastiani: due triple dell’americano infiammano il PalaSojourner (82-72). Agrigento trova 5 punti in fila con Sperduto e Cohill tra le proteste degli amarantocelesti per due infrazioni di passi solari non sanzionate (82-77). Dalla lunetta Spanghero fa uno su due dalla lunetta, Cohill e Ambrosin non perdonano e Agrigento torna a meno 2 (83-81). Ancellotti è preciso e porta i suoi sull’85-81. Tripla di Cohill dall’angolo per il meno uno a tre secondi dalla fine (85-84). Rieti perde palla, Cohill ci prova da tre per la vittoria ma sbaglia: il Rsr vince 85-84.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Agrigento 85-84

Parziali: 16-19; 26-14; 16-18; 27-33

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Agrigento:

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Frattoni, Petrovic 11, Bidarra, Piccin, Hogue 13, Ancellotti 12, Johnson 26, Raucci, Italiano 11, Spanghero 12. All. Rossi

Agrigento: Ambrosin 8, Traore, Meluzzi 6, Cohill 29, Ronca, Caiazza, Morici, Sperduto 26, Peterson 4, Polakovich 11. All. Pilot

Arbitri: Marco Vita di Ancona, Fabio Bonotto di Ravenna e Nicolò Bertuccioli di Pesaro