Real Sebastiani, battere Agrigento per rilanciarsi. Rossi: «Compattarsi, serve il sostegno dei tifosi». Treviglio ko a Milano

RIETI - Parte domenica il girone di ritorno del Real Sebastiani Rieti. Si ricomincia con la sfida del PalaSojourner (palla a due alle 18) contro Agrigento. Una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Gara che Rieti affronterà con ben tre assenze: oltre ai lungodegenti Sarto e Nobile, è costretto ai box ancora una volta Raucci per una lesione al polpaccio. Si apre così una settimana che vedrà gli amarantocelesti impegnati in tre gare concentrate tutte nei prossimi 7 giorni: dopo la sfida con Agrigento, mercoledì ci sarà l’infrasettimanale con Torino e poi la sfida interna con Treviglio.

Gli avversari

I siciliani arrivano all’incontro del PalaSojourner dopo l’importante successo interno con Latina (88-77) e puntano a “vendicare” la vittoria amarantoceleste all’esordio in campionato. All’andata finì 67-75 per Rieti, con la squadra di coach Pilot che nel finale creò parecchie apprensioni alla formazione reatina. Il quintetto degli agrigentini vede il giovane lungo americano Polakovich (miglior rimbalzista del girone verde con 11 di media a gara) e il play Usa Cohill. Il principale riferimento offensivo è Ambrosin. Quintetto che si chiude con il duo Meluzzi – Peterson. Occhio all’ex Npc Sperduto, autore nella gara di andata contro il Real di una prestazione da 28 punti. Morici è un buon innesto che può dare garanzie, Caiazza pronto ad auytare a gara in corso. In dubbio capitan Chiarastella, non impiegato contro Latina. Rieti giocherà, a causa delle assenze, con un quintetto completamente rivoluzionato rispetto alla gara di andata: Nobile, Sarto e Raucci erano infatti gli italiani scelti da coach Rossi per la prima in campionato insieme ai due americani Johnson ed Hogue. Agli amarantocelesti il compito di avere un approccio buono alla gara così come successo con Vigevano, nonostante le rotazioni limitate.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach Alessandro Rossi parla così del momento dei suoi e della gara di domenica: «È un momento complicato, in situazioni di questo genere bisogna compattarsi e trovare tutti la forza e le risorse per esprimersi al meglio, nonostante qualche difficoltà che fa parte di qualsiasi percorso. Piangersi addosso non serve a nulla, bisognerà rispondere con determinazione e concentrazione. Un elemento fondamentale sarà il pubblico, a cui chiedo di stare vicino alla squadra, che in questa prima parte di stagione si è meritata l'affetto dei tifosi, ma soprattutto alla Società, che sta facendo tantissimi sforzi per riportare il nome della Sebastiani in alto».



L’esterno Danilo Petrovic, in quintetto domenica scorsa, analizza la gara contro i siciliani così: «La gara contro Agrigento sarà molto importante per noi, perché ci aiuterà a capire qual è il nostro livello.

Una nostra vittoria sarebbe molto pesante. Dovremo approcciare con la mentalità giusta e cercare in ogni modo di prenderci i 2 punti. La partita di Trapani ci ha fatto arrabbiare molto, perché giocavamo sì contro la capolista, ma la nostra prestazione non è stata all'altezza. Domenica sarà un'ottima opportunità per rifarci! Spero che il nostro pubblico ci dia la spinta necessaria».

Per Agrigento parla il coach Damiano Pilot: «Con il girone di ritorno torniamo ad affrontare squadre su cui abbiamo un punto di analisi e la gara con Rieti ce la ricordiamo bene, è stata una partita complicatissima dove non abbiamo mai trovato il canestro e ci siamo trovati sotto di 20 punti; poi c'è stata una reazione pazzesca dei nostri giocatori e poi la sfida è stata chiusa a favore di Rieti da un grande giocatore come Jazz Johnson. La Real Sebastiani ha delle caratteristiche ben definite, su cui stiamo lavorando; dobbiamo non farci trovare impreparati all'impatto che il pubblico al palazzetto può dare alla loro squadra, l'approccio è fondamentale e fa la differenza».

Così in campo:

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Agrigento: Ambrosin 1, Traore 3, Meluzzi 4, Cohill 5, Ronca 6, Caiazza 7, Chiarastella 12, Morici 13, Sperduto 15, Peterson 18, Polakovich 32. All. Pilot

Arbitri: Marco Vita di Ancona, Fabio Bonotto di Ravenna e Nicolò Bertuccioli di Pesaro

Le altre gare del girone verde (XII giornata)

Urania Milano – Treviglio 81-79

Sabato 2 dicembre

Ore 18.30

Luiss Roma – Monferrato Basket

Ore 19

Latina - Torino

Ore 20.30

Trapani Shark – Vigevano

Domenica 3 novembre ore 18

Cantù – Juvi Cremona

Domenica

Classifica

Trapani Shark 20

Treviglio 16

Cantù 16

Torino 14

Real Sebastiani Rieti 12

Juvi Cremona 12

Urania Milano 12

Vigevano 8

Agrigento 8

Monferrato Basket 6

Latina 4

Luiss Roma 4