Il Real Sebastiani parte col piede giusto: espugnata Agrigento 67-75. Foto

RIETI - Vittoria esterna per il Real Sebastiani Rieti che espugna il PalaMoncada battendo la Fortitudo Agrigento nella prima giornata del girone verde di Serie A2.

Finisce 67-75 per la squadra di coach Alessandro Rossi che va avanti anche di 20 nei primi due quarti prima del ritorno prepotente dei padroni di casa guidati dall’ex Npc Sperduto (autore di 28 punti). Nel finale punto a punto è decisivo Johnson (19 punti), doppia cifra anche per capitan Spanghero, Nobile e Sarto.

Primo quarto

Buon avvio di Rieti che difende bene e trova soluzioni semplici in attacco: la tripla di Raucci chiude il parziale iniziale degli amarantocelesti (2-9).

La reazione dei siciliani è affidata alla tripla dell’ex Npc Sperduto a cui replicano Sarto e Spanghero che colpiscono dalla distanza portando il Real Sebastiani in doppia cifra di vantaggio (7-17). Una magia di Spanghero che si fa tutto il campo e appoggia in sottomano sulla sirena chiude il primo quarto sul 7-19.

Secondo quarto

Rieti torna sul parquet con un ottimo atteggiamento sia offensivo che difensivo e firma subito un altro parziale per ampliare il vantaggio: Spanghero, Petrovic e poi la tripla dall’angolo di Nobile regalano alla Sebastiani il più 20 (9-29). Un po’ di leggerezza a metà quarto dà coraggio ad Agrigento che torna prepotentemente grazie a un contro-parziale di 11-0 chiuso dal gioco da tre di Meluzzi e dalla tripla di Morici (20-29). Capitan Spanghero (in doppia cifra già metà gara con 11 punti) ridà ossigeno alla squadra di coach Rossi con la tripla del 20-32. Johnson e Hogue di forza segnano di nuovo per l’allungo reatino prima dei liberi di Raucci che valgono il 22-38 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Terzo quarto

Il Rsr vuole ampliare ulteriormente il vantaggio e ci riesce con la tripla di Sarto (22-41). Meluzzi con 6 punti consecutivi spaventa Rieti ma Nobile e Johnson ridanno margine agli amarantocelesti (32-51). A metà quarto Rieti si perde in attacco, sbatte più volte contro la zona siciliana e Sperduto si accende con tutto il PalaMoncada: 10 punti in metà quarto per la guardia romana compresa la tripla allo scadere che vale addirittura il meno 5 (49-54).

Quarto quarto

Nobile dall’angolo colpisce con la tripla del 49-57 ma Sperduto è in serata di grazia e risponde con la stessa moneta (52-57). 4 punti in fila di Johnson nel traffico costringono coach Pilot a fermare il gioco per evitare una nuova fuga reatina (52-61). Sarto trovato in angolo porta con la tripla Rieti ancora in doppia cifra di vantaggio e poi Johnson punisce con tutto il suo talento dalla lunga distanza per il 54-67. Chiarastella e uno Sperduto nelle vesti di trascinatore provano a tenere Agrigento a contatto con Rieti che si aggrappa al talento di Johnson (61-69). Sperduto è incontenibile e con due triple infiamma nuovamente il PalaMoncada per il meno 3 (67-70) a due minuti e mezzo dal termine. Johnson mette a tacere immediatamente il palazzetto di Agrigento con la tripla del 67-73. Agrigento non segna più, i liberi di Hogue e Johnson chiudono la gara: vince Rieti 67-75 e conquista i primi due punti della stagione.

Tabellini

Fortitudo Agrigento – Real Sebastiani Rieti 67-75

Parziali: 7-19; 15-19; 27-16; 18-21

Quintetti:

Fortitudo Agrigento: Meluzzi, Morici, Ambrosin, Polakovich, Chiarastella

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 9, Meluzzi 9, Cohill, Ronca, Caiazza, Chiarastella 10, Morici 3, Sperduto 28, Peterson, Polakovich 8. All. Pilot

Real Sebastiani Rieti: Sarto 11, Minestrini, Frattoni, Petrovic 4, Hogue 6, Ancellotti 2, Johnson 19, Raucci 7, Italiano, Nobile, Spanghero 13. All. Rossi

Arbitri: Duccio Maschio di Firenze, Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH) e Fabio Ferretti di Nereto (TE)