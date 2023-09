Real Sebastiani a caccia del colpo sul campo di Agrigento: «Trasferta dura ma vogliamo fare subito bene»

RIETI - Comincia la prima storica stagione del Real Sebastiani Rieti in Serie A2. Dopo aver raggiunto le Final Four di Coppa Italia la squadra allenata da coach Alessandro Rossi si tuffa nel campionato affrontando subito il primo esame ad Agrigento. La palla a due al PalaMoncada è in programma domani (1 ottobre) alle 18.

Gli avversari

Diverse le conferme di Agrigento rispetto alla passata stagione. Punti di riferimento i veterani Ambrosin e Chiarastella nel reparto esterni, sotto canestro sono rimasti con i siciliani anche il giovane Saido Traore e l’estone Peterson. Il ritorno dell’esterno Morici rappresenta un ulteriore arma per coach Pilot dal permietro. In regia i playmaker Emanuele Caiazza e Daniele Meluzzi, con quest’ultimo al rientro dall’infortunio. Osservato speciale la guardia americana Dwayne Cohill, reduce dalla bella prova in Supercoppa nella gara vinta contro Trapani (26 punti del classe 2000 contro i campioni della competizione) ma alle prese con noie fisiche che mettono in dubbio il suo utilizzo nella prima di campionato. In dubbio anche l’altro giocatore a stelle e strisce dei siciliani, ovvero il centro Jaco Polakovich alle prese con una lussazione all’alluce riportata durante la gara contro Trapani di due settimane fa. Vecchia conoscenza reatina l’esterno Alessandro Sperduto, passato per pochi mesi sotto la gestione Rossi alla Npc.

Le dichiarazioni

Parlano così tramite i canali della Lnp il coach del Real Sebastiani Alessandro Rossi presentando la gara: «Abbiamo il piacere e l’onore di rappresentare un nome storico del basket italiano nel campionato di A2 e vogliamo farlo nel miglior modo possibile spiega Rossi - quest’anno sarà un campionato difficile, con almeno 8-9 squadre di prima fascia, cercheremo di ritagliarci il nostro spazio. Agrigento è trasferta dura, contro una squadra che costruisce le proprie fortune in casa».

Anche Nazzareno Italiano parla del debutto in campionato con il Rsr: «La prima di campionato è sempre un’emozione particolare, ci sarà sicuramente un po’ di tensione mista a pressione, perché chiaramente ‘chi ben comincia…’. Dovremo essere bravi a capire fin da subito che è solo un passo di un lungo cammino, quindi non dovremo fare nient’altro che riproporre in una versione, se possibile migliore, quello che stiamo facendo insieme da un mese e mezzo circa.

Andare in campo e dare tutto quello che abbiamo».

In casa Agrigento il coach di Agrigento Damiano Pilot e il capitano Chiarastella parlano così di Rieti. «Ci apprestiamo ad affrontare Rieti, che durante il precampionato ha già delineato un'identità abbastanza chiara, che è fedele a quella che è la richiesta del suo allenatore – spiega Pilot - Mi aspetto una partita contro una squadra che difenderà molto duro e che può contare in attacco su due grandi individualità da parte degli americani (Jazz Johnson e Hogue, ndr), aiutati dagli italiani, giocatori con qualità e funzionali. Hanno fatto bene in Supercoppa e sarà una partita difficile. Noi dobbiamo andare oltre le difficoltà che abbiamo riscontrato nel precampionato; ogni problematica dobbiamo lasciarla alle spalle, davanti al nostro pubblico e spero che il loro supporto ci possa dare una spinta in più».

«Andiamo ad affrontare una squadra che fa della fisicità e dell'aggressività la sua forza – dice Chiarastella - hanno due ottimi americani, con italiani che conoscono molto bene la categoria ed un allenatore che ha già vinto il campionato. Cercheremo di contrastare la loro fisicità e poi siamo davanti al nostro pubblico, che ci ha mostrato sin da subito il loro affetto; speriamo riempia il palazzetto».

Così in campo

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 1, Traore 3, Meluzzi 4, Cohill 5, Caiazza 7, Ronca 9, Chiarastella 12, Morici 13, Sperduto 15, Peterson 18, Polakovich 32. All. Pilot

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Duccio Maschio di Firenze, Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH) e Fabio Ferretti di Nereto (TE)

Le altre gare (I giornata)

Oggi alle 20.30

Juvi Cremona – Cantù

Domani alle 18

Casale – Luiss Roma

Vigevano – Trapani

Torino – Latina

Ore 20.45

Treviglio – Urania Milano