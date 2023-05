Npc, domenica contro Ravenna ingresso a 5 euro per tutte le mamme

RIETI - Kienergia Rieti comunica che la partita contro la Orasì Ravenna valevole come quinta giornata del girone salvezza si giocherà domenica 14 maggio alle ore 18.00.Per la partita in questione ricordiamo che non saranno più validi gli abbonamenti stagionali ma per coloro che lo avevano sottoscritto per la stagione regolare sarà possibile acquistare il biglietto, conservando dunque il posto già occupato in stagione presentando sempre l'abbonamento, ai seguenti prezzi.Parterre (20 euro)Tribuna Centrale (18 euro)Gradinata (10 euro), Ridotto 11-17 anni (5 euro), Ridotto 0-10 anni (1 euro)Curva (5 euro)Per coloro che invece non avevano sottoscritto l'abbonamento durante la stagione i prezzi per l'acquisto del tagliando saranno i seguenti:Parterre (30 euro), Ridotto (20 euro)Tribuna Centrale (25 euro), Ridotto (18 euro)Gradinata (15 euro), Ridotto 11-17 anni (10 euro), Ridotto 0-11 anni (5 euro)Curva 10 euroLa biglietteria del PalaSojourner (Lato curva Terminillo, accesso da piazzale principale) resterà aperta nei seguenti giorni con i sottostanti orari:Mercoledì, 10 maggio: 17.30-19.30Giovedì, 11 maggio: 15.00-17.00Venerdì, 12 maggio: 15.00-17.00Domenica mattina (BOTTEGHINO): 10.00-12.00Domenica pomeriggio (BOTTEGHINO): dalle ore 16.00Kienergia Rieti comunica che in occasione della Festa della mamma, domenica 14 maggio tutte le mamme tifose dei nostri colori ed appassionate di pallacanestro potranno usufruire del biglietto d'ingresso al prezzo di 5 euro.