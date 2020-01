Novipiù Casale Monferrato (26) - 2B Control Trapani (22) 60% - 40%

(domenica 2 ore 17.00, Terranova, Puccini e Maschietto, and. 60-62)

Reale Mutua Torino (28) - M Rinnovabili Agrigento (26) 55% - 45%

(domenica 2 ore 18.00. Gonella, Costa e Chersicla, and. 91-92)

Edilnol Biella (24) - Zeus Npc Rieti (22) 50% - 50%

(domenica 2 ore 18.00, Valzani, Saraceni e Tarascio, and.73-63)

Orlandina Basket (12) - Bertram Tortona (22) 35% - 65%

(domenica 2 ore 18.00, Beneduce, Caruso e Pecorella, and. 57-60)

Givova Scafati (22) - Ebk Roma (12) 60% - 40%

(domenica 2 ore 18.00, Ursi, Di Toro e Doronin, and.91-82)

Bcc Treviglio (20) - Benacquista Latina (18) 55% - 45%

(domenica 2 ore 18.00, Boscolo, Bramante e Perocco, and.57-80)

Gevi Napoli (18) - Bergamo Basket (8) 60% - 40%

(domenica 2 ore 18.00, Gagliardi, Salustri e Valleriani, and.83-56)

RIETI - Si svolgerà tutto nella giornata di domenica, il ricco programma dell'ottava giornata di ritorno in serie A2 Ovest. Si parte con la sfida tra Casale e Trapani alle 17, il match clou è tra Torino e Agrigento. Per la corsa playoff: Rieti e Tortona andranno in trasferta, Scafati ospita l'Ebk.All'andata allo scadere Goins consegnò la vittoria alla formazione granata, che domenica scorsa tra le mura amiche ha battuto Biella. Con la sconfitta dell'andata per Casale si interruppe la striscia di sei vittorie consecutive, ma nel match delle 17.00 c'è da riscattare anche la sconfitta al derby contro Tortona.Torino-Agrigento è il big match di giornata, con la capolista che ospita la M Rinnovabili, distante solo due punti dalla vetta. Entrambe in ottima forma, Torino viene da 5 vittorie, dovranno ripetere la bella prova dell'andata: in Sicilia, il team di Cagnardi ebbe la meglio dopo un match combattuto e acceso, che premiò i padroni di casa al seguito di un finale tiratissimo.Al Forum si affrontano due formazioni deluse dall'ultimo turno: Biella è caduta a Trapani, mentre Rieti si è persa nel finale, regalando così la vittoria all'Ebk. Dunque un match insidioso per diversi aspetti, la compagine di Galbiati viene da cinque sconfitte nelle ultime sei uscite, e in casa è chiamata a riprendere quota per non buttare quanto di buono fatto nel girone d'andata. Rieti invece proverà a dimenticare lo stop con l'Ebk.L'Orlandina riceve la Bertram Tortona, formazione profondamente rinnovata e che con i nuovi due innesti di spessore, pare abbia trovato la giusta quadra. I successi su Biella e Casale confermano i progressi, mentre per l'Orlandina c'è bisogno di un'altra prova di sacrificio.Scafati dopo gli alti e bassi del girone d'andata, nelle ultime uscite ha trovato continuità e la classifica attualmente sorride alla Givova. L'Ebk dopo il successo su Rieti, va al PalaMangano, dove di fronte a questa Scafati c'è bisogno di una prova di carattere per vincere.Al PalaFacchetti c'è il confronto tra due delle formazioni maggiormente deluse in questo avvio del girone di ritorno: se Treviglio battendo Napoli, ha annullato la crisi di risultati, il team di Gramenzi è scivolato dalla zona playoff. Sono tre infatti le sconfitte consecutive dei pontini, che dovranno tornare al più presto al successo, per non rischiare di farsi coinvolgere nella lotta salvezza.Match sulla carta alla portata dei partenopei, che contro Bergamo dovranno essere bravi a non incorrere rischi. Infatti i bergamaschi, nonostante una classifica che li condanerebbe alla serie B, sono più vivi che mai, dimostrando nelle ultime uscite di poter battagliare ancora con tutti.