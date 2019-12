Givova Scafati (8) - Edilnol Biella (18) 35% - 65%

(domenica 8 ore 17.00, arbitri Cappello, Valleriani e Salustri)

Bcc Treviglio (12) - Ebk Roma (6) 65% - 35%

(domenica 8 ore 17.00, Ciaglia, Gagno e Maschietto)

2B Control Trapani (10) - Zeus Npc Energy Rieti (12) 50% - 50%

(domenica 8 ore 18.00, Wassermann, Patti e Praticò)

Gevi Napoli (10) - M Rinnovabili Agrigento (14) 50%-50%

(domenica 8 ore 18.00, Moretti, Gonella e Marzulli)

Bertram Tortona (12) - Benacquista Latina (14) 45% - 55%

(domenica 8 ore 18.00, Valzani, Catani e Tallon)

Orlandina Basket (4) - Bergamo Basket (4) 55% - 45%

(domenica 8 ore 18.00, Terranova, Capurro e Calella)

Novipiù Casale Monferrato (16) - Reale Mutua Torino (14) 55% - 45%

(domenica 8 ore 19.00, Bartolomeo, Radaelli e Puccini)

RIETI - Si svilupperà tutto domenica il ricco programma della penultima giornata del girone d'andata in serie A2 Ovest, tanti gli incroci importanti in chiave classifica: tutto da seguire il derby tra Casale e Torino per l'alta classifica, mentre nei bassifondi c'è l'incrocio tra Orlandina e Bergamo, chiave per le sorti delle due formazioni. Tra mercoledì e ieri in campo Torino-Napoli e Treviglio-Agrigento per i recuperi della IX e IV giornata: successi per Torino e Treviglio, la Zeus scivola così all'ottavo posto.La capolista fa visita a Scafati e va a caccia dell'ottava vittoria consecutiva. L'Edilnol vera rivelazione di questa prima parte sfida la deludente Scafati, che dopo l'exploit di Casale è andata ko contro Torino.Con la vittoria di ieri su Agrigento, 84-75 il finale, la Bcc si è stabilita a quota 12 punti in classifica e domenica attende l'Ebk Roma. Gli ospiti reduci dal doppio successo su Agrigento e Orlandina, sono rientrati in corsa per la lotta salvezza e vuole continuare a conquistare terreno sulle dirette concorrenti.Secondo impegno consecutivo in Sicilia per la Zeus Npc, che finora ha sempre masticato amaro nelle sfide di Capo D'Orlando e Agrigento. Domenica di fronte ci sarà Trapani: non irresistibile tra le mura amiche, ma desiderosa di risalire al più presto la china, puntando anche sull'arma in più Matteo Palermo.La Gevi Napoli, dopo la sconfitta di Biella e quella nel recupero di mercoledì contro Torino, torna al PalaBarbuto alla ricerca di punti importanti per tornare in zona playoff. Di fronte ci sarà Agrigento, anch'essa alle prese con il terzo impegno in pochi giorni, vorrà vincere per rimanere in alta classifica.Dopo la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche, Latina in cerca di riscatto farà visita a Tortona. I piemontesi reduci dal colpo esterno di Treviglio nel finale, sono usciti sconfitti solo una volta dal PalaOltrepò.Seconda sfida salvezza consecutiva per l'Orlandina, che stavolta tra le mura amiche non può sbagliare. Al PalaFantozzi, Orlandina e Bergamo si sfidano per abbandonare l'ultima posizione e riaccendere le speranze salvezza, comunque ancora non proibitiva per entrambe.Il derby piemontese al PalaFerraris tra Casale e Torino, è il pezzo forte di giornata che andrà di scena nella XII giornata. La Reale dopo le vittorie su Scafati e Napoli, 77-59 il finale del recupero della IX giornata, è tornata a meno 2 dalla Novipiù, che vuole tornare a vincere tra le mura amiche dopo il passo falso contro la Givova nell'ultima uscita interna.