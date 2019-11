COACH ROSSI

COACH MAFFEZZOLI

COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Ebk Roma

Arbitri

ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - C'è un secondo posto da difendere (e magari un primato da conquistare se Casale dovesse perdere) e una striscia da allungare per la Npc Rieti del coach Rossi, che domani ospiterà una Eurobasket ferita e sempre più ultima in classifica. La settimana dei reatini, è scivolata tra infortuni e acciacchi vari, che hanno rallentato la preparazione del derby laziale, dove la Npc ormai da diversi anni conserva un trend positivo nei confronti diretti.Non sarà la gara da ultima spiaggia, ma poco ci manca per i romani, dopo sei sconfitte che pesano come un macigno in un campionato così equilibrato, la formazione di Maffezzoli alla disperata ricerca di punti, giocherà con il coltello fra i denti. Rossi conosce bene tutte le insidie di una partita apparentemente facile sulla carta, dove sarà fondamentale non farsi sorprendere e proprio per questo ha chiesto ai suoi concentrazione fin dal primo minuto.Di sicuro, coach Rossi, non potrà fare a meno di Jalen Cannon, mvp del mese di ottobre per la Lnp, è la colonna di una Npc, che domenica spera di ritrovare anche il miglior Brown. Tra le file dirigenziali dei romani, c'è l'ex Davide Bonora, niente da fare per Luciano Nunzi, il coach della promozione, dopo il pessimo avvio ha fatto spazio a Massimo Maffezzoli, per lui niente ritorno al PalaSojourner.Alessandro Rossi, presenta così la sfica contro i romani: «Veniamo da una settimana complicata causa influenza, acciacchi vari così che la qualità e il ritmo degli allenamenti non è stato quello che speravamo e siamo abituati a produrre. Da questo punto di vista ci approcciamo alla partita con più difficoltà del solito, dovremo essere baravi dalla palla a due, contro una squadra arrabiata e affamata di punti, come giusto che sia. Sta cercando un nuovo modo di stare in campo, fermo restando che tutte le partite che ha giocato fino a questo punto del campionato, le ha giocate alla pari. Se avessero avuto 2/3 vittorie nessuno avrebbe potuto dir nulla, hanno giocatori di talento come Miles,Taylor e Loschi, e giocatori affidabili come Fattori e Viglianisi. Dovremo essere bravi fin dall'approccio, a non cadere nella trappola di fare altri pensieri che non siano quelli della partita, della disciplina, del piano gara e dell'attenzione ai dettagli. Se faremo questo con l'aiuto del nostro pubblico, credo che creeremo le basi per poter competere - continua coach Rossi - L'approccio domenica è la chiave per poter costruire la nostra partita e la prima cosa da cui partire per metterci in partita, sentirci accesi dal primo minuto. Da questo punto di vista, per noi si tratta di un bel test psicologico, vedere quanto saremo pronti all'impatto iniziale della partita».Massimo Maffezzoli, coach della Ebk Roma:«Sicuramente Rieti è in buon momento e già sappiamo quanto influisca al PalaSojourner il fattore ambientale. Il lavoro di coach Rossi è evidente, ha mantenuto un'identità difensiva e offensiva importante. Noi finalmente veniamo da una settimana di lavoro intensa, perché dal mio arrivo praticamente ho fatto più partite che allenamenti. Dovremmo mantenere il morale alto, i ragazzi stanno assimilando le mie idee e proposte, c'è da crescere molto e la partita di Rieti sarà un bel banco di prova».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All. Rossi: 0 Viglianisi, 1 Miles, 6 Fanti, 11 Loschi, 13 Cicchetti, 14 Fattori, 16 Chinellato, 18 Sacchettini, 35 Taylor, 44 Graziani. All. Maffezzoli: Cappello, Raimondo e DoroninTorino - BergamoScafati - OrlandinaNapoli - TreviglioAgrigento - LatinaBiella - TrapaniCasale - TortonaCasale 10Rieti 8Torino 8Biella 8Latina 8Agrigento * 6Treviglio * 6Napoli 6Tortona 6Trapani 6Bergamo 4Orlandina 4Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno