RIETI - È stato presentato il Torneo Aria Sport che avrà luogo sabato 22 e domenica 23 al PalaSojourner durante il quale la Zeus Energy Group Npc ospiterà due formazioni di serie A, Brindisi e Avellino, e la Virtus Roma, considerata tra le maggiori favorite alla promozione diretta nel girone ovest di A2.



A introdurre l'evento Vittorio Ricerni in rappresentanza di Aria Sport, promotore del torneo nonchè gestore del PalaSojourner: «Un modo per farci conoscere meglio dalla città - ha dichiarato - e per promuovere i nostri progetti». Con lui Nicola Ferretti, amministratore dello sponsor Zeus: «Siamo felici che il grande basket torni a Rieti in concomitanza col nostro sodalizio con la Npc - ha sottolineato - Un modo per iniziare pensare più in grande e per guardare sempre più in alto». Assente il presidente Giuseppe Cattani, ne ha fatto le veci il ds Gianluca Martini che ha sottolineato la volontà di Zeus di avere un rapporto prolungato con la Npc e Rieti.



IL PROGRAMMA

Sabato 22 ore 18.30 Avellino-Brindisi, ore 20.30 Zeus Npc Rieti-Virtus Roma

Domenica 23 ore 17 finale 3° posto, ore 19 finale 1° posto

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38



