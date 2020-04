© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ha tenuto il fiato sospeso dei tifosi e scaldato gli animi dei più affezzionati il sondaggio dell'ultimo quarto di finale del contest "Leggende", con la sfida tra Bagnoli e Sojourner, che per lunghi tratti ha visto in vantaggio il centro toscano. Un testa a testa durato una giornata intera, che non ha fatto a meno di creare nuovamente lamentele sulla validità del gioco, perché è chiaro che il confronto non esista e nessuno avrebbe immaginato un esito diverso dal successo del leggendario "Zio Willie".Ma in tempi di quarantena succede anche questo: Bagnoli conduce il sondaggio per tutta la giornata e in tarda serata scatta la caccia ai voti per Sojourner, la sfida viene prolungata alla fine la vince uno dei protagonisti del successo della Korac nel 1980 che supera Bagnoli: 1089 preferenze contro le 1079 voti per l'ex Nsb.A smorzare i toni ci ha pensato direttamente Simone Bagnoli, che alla fine il suo contributo alla Rieti cestistica nel corso degli anni l'ha dato a tutti gli effetti, collezionando trofei e stima anche lontano dalla città dove vive e magari le preferenze per lui sono arrivate anche da fuori.«La vera vittoria è vedere il mio nome accanto a quello di un mostro sacro del basket», ha scritto Bagnoli sui social, prima di invitare tutti a essere maggiormente presenti a loro stessi.Ora il contest proseguirà con le semifinali tra Brunamonti e Casini, quest'ultimo vittorioso al fotofinish su Cannon, e la sfida tra Sojourner e Zampolini.