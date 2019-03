IL TABELLINO

RIETI - Arriva il successo finale per la Npic, che chiude al secondo posto il girone C della serie B di basket in carrozzina con 24 punti. Firenze va alle final four per la promozione in A in virtù di una migliore differenza canestri con i reatini.Importante l’ultimo risultato della stagione per i ragazzi di Roberto Scagnoli che, al Palauditorium K.Wojtyla, negano una soddisfazione finale ai ragazzi della Boys Ultima Luna costretti ad una sconfitta davanti al loro pubblico per 63-47.Un match non semplice per i reatini Alla partenza entrambe le squadre giocano bene alternandosi a referto e chiudendo la prima frazione in parità.Nel secondo quarto, però, i ragazzi capitanati da Fabio Spadoni spingono sull’acceleratore e, grazie ad un ispiratissimo Valentini autore di 23 punti, riescono a strappare qualche punto di vantaggio agli avversari andando al riposo lungo sopra di 5 punti.Rientrati in campo gli amarantocelesti si impongono su entrambe le metà campo: l’ottima difesa di coach Scagnoli si dimostra, ancora una volta, l’arma vincenti dei ragazzi che fermano i lucani a soli 11 punti realizzandone 19. Il vantaggio a due cifre permette ai ragazzi di affrontare il quarto finale con più serenità, mantenendo costante la concentrazione e respingendo i tentativi di rientro di Latagliata e compagni che, alla sirena finale, si vedono costretti a rinunciare all’ultimo successo stagionale.Un successo che corona una stagione ottima nella quale la squadra ha dimostrato capacità tecniche su entrambe le metà campo e una notevole solidità mentale. Forse quest’ultimo fattore è venuto un po’ a mancare quando era più necessario: nel finale di stagione quando, complice la rescissione con Davide Obino, gli amarantocelesti hanno perso due gare importanti che hanno significato l’esclusione dalle final four, quella che sarebbe stata la ciliegina sulla torta per l’ottimo lavoro dei ragazzi di Roberto Scagnoli.: Latagliata 2, Eletto 2, Gallucci, Stella 6, Ciaglia 6, Donvito 4, Sataglio 16, Salvatori 11: Spadoni 4, Trulli 11, Bifolchi 4, Caicedo Montano 15, Valentini 23, Jaouhari, Fegatilli 6Petrangeli 4. All. ScagnoliASD Crazy Ghost Battipaglia 17 - Menarini Volpi Rosse 73ASD Fly Sport Molise 35 - 48Menarini Volpi Rosse 24NPIC Rieti 24Boy’s L’ultima Luna 18Polisportiva Disabili Foligno 16ASD Disabili Don Orione 16ASD Crazy Ghost Battipaglia 6ASD Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 2