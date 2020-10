Rieti, bimbo di 3 anni si addormenta: dimenticato nello scuolabus per tre ore

RIETI - Bimbo di tre anni dimenticato per oltre tre ore sullo scuolabus a Cottanello. Per fortuna si è conclusa soltanto con tantissima paura per il piccolo che, la mattina del primo ottobre, dopo aver salutato la mamma ed essere stato fatto salire sullo scuolabus, è stato dimenticato dentro al mezzo. Ora la faccenda è diventata un caso politico e la minoranza ha chiesto spiegazioni sull’accaduto al sindaco.

Ma quello che ancor più si domandano i consiglieri della minoranza è come il sindaco intende scongiurare che episodi del genere possano ripetersi. Non è chiaro, infatti, ad oggi, come siano andate le cose, se il piccolo si sia addormentato e quindi sia sfuggito agli occhi dell’accompagnatore, fatto sta che quando si credevano scesi tutti, autista e assistente sono scesi e hanno chiuso il pulmino lasciando il bimbo dentro. A scoprire l’accaduto, dopo più di tre ore dal giro del bus gli operai del comune che trovandosi a passare accanto al pulmino hanno notato la piccola testolina del bambino che faceva capolino dai vetri.

Ultimo aggiornamento: 11:36

