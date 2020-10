Obbligo di mascherina all'aperto in tutt'Italia: con il Dpcm che verrà varato domani dal presidente del Consiglio, la stretta già in vigore in alcune regioni tra cui il Lazio verrà estesa a tutto il territorio nazionale, e chi sarà trovato senza rischia multe fino a 3mila euro. Ma ci sono delle eccezioni in cui sarà ancora consentito non indossarla. Le ha elencate questa mattina il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

«Le mascherine non sono previste quando si è lontano dagli altri - spiega Zampa -, per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all'aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate».

«Serve un comportamento uniforme in tutto il paese e un messaggio semplice - ha concluso. - Non siamo diventati pazzi. La mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine».

Covid, Bassetti: «Obbligo mascherina ovunque è sbagliato. Così ripetiamo l'errore del lockdown generalizzato»

Covid, Crisanti: «Il virus va anticipato e non seguito, giusti i provvedimenti del governo»

Zampa: « Ora grande stretta sui controlli »

«Le sanzioni sono pesanti ma non più di prima. Adesso ci sarà una grande stretta nei controlli. Un paese che mette delle regole deve avere dei controlli - dice Zampa -. C'è anche la possibilità di mettere in campo l'esercito e si rischiano sanzioni da 400 a 3 mila euro».

Vaccini

Sulla fornitura dei vaccini influenzali, Zampa ha precisato che «non è vero che non ci sono i vaccini antinfluenzali, ne sono stati comprati circa 18 milioni. Abbiamo abbassato la fascia della fragilità e quindi sarà gratis dai 60 anni in poi. L'idea che scarseggino in farmacia ha spaventato ma siamo solo all'inizio, i vaccini ci sono e si troveranno. L'uso della mascherina abbasserà molto i numeri dell'influenza».

Covid, Bassetti: "Obbligo mascherina ovunque è sbagliato. Così ripetiamo l'errore del lockdown generalizzato" Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova lo sostiene pubblicando un post sul suo profilo Matteo Bassetti : "Obbligo Facebook , sostenendo che "in questo modo ripetiamo l'errore fatto con il generalizzato".mascherina ovunque è sbagliato" Covid, Crisanti: "Il virus va anticipato e non seguito, giusti i provvedimenti del governo" Covid, i contagi a scuola.

Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA