Aiga Rieti, Matteo Angelini eletto nuovo presidente

RIETI - Un nuovo corso per l’Aiga Rieti: Angelini è il neo presidente che guiderà la Sezione reatina. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana giovani avvocati – Sezione di Rieti – lanciano un forte segnale di rinnovazione e innovazione sempre nel solco della tradizionale mission legata a vigilanza, controllo e tutela della professione forense dei giovani avvocati. Una tornata elettorale che – in seno al nuovo Direttivo - ha visto l’elezione dell’avvocato Matteo Angelini alla presidenza dell’Aiga Rieti con l’avvocatessa Sara Principessa nominata vice presidente, mentre gli avvocati Matteo Puglielli e Cristiana Casanica rivestiranno, rispettivamente, la carica di Segretario e Tesoriere. I giovani professionisti Giorgia Maxia, Giovanna Michetti, Elisabetta Solle, Giorgio Zangrilli e Federica De Santis sono invece la platea dei neoconsiglieri eletti. Una sezione ricostruita e ricostituita in un momento particolarmente delicato e importante, soprattutto per i giovani avvocati con un Direttivo Aiga unito e compatto che ora serra i ranghi con l’obiettivo primario di affrontare e approfondire tutte le tematiche legate alla giovane avvocatura ma che è anche chiamato ad affrontare le nuove sfide dell’avvocatura in una epocale transizione dovuta – come anche sottolineato dal neopresidente Angelini – “alle riforme della giustizia che necessitano sempre più di capillari studi e approfondite analisi nonché ai radicali cambiamenti in relazione al progressivo processo di informatizzazione processuale”.