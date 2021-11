Aiga, gli avvocati D'Ambrogio e Colapaoli eletti negli organismi collegiali nazionali

RIETI - Due componenti reatini dell’Aiga, associazione dei giovani avvocati, sono stati chiamati a rivestire ruoli di primo piano a livello nazionale al termine della riunione organizzata dalle sezioni di Chieti e Pescara. Durante il direttivo, oltre alla nomina della nuova Giunta nazionale, sono stati eletti i membri dei Dipartimenti politici e la sezione di Rieti è stata premiata con l’attribuzione all’avvocato Angelo David D’Ambrogio, vice presidente dell’Aiga Rieti, della carica di componente del Dipartimento politico “Semplificazione Pnrr”, incarico che l’interessato ha affermato di “voler onorare con il massimo impegno ed entusiasmo”

Il secondo riconoscimento ha visto la nomina di un veterano ed ex presidente dell’associazione reatina, l’avvocato Francesco Colapaoli, attuale vice presidente della Fondazione Bucciarelli, a componente del collegio di Garanzia, in veste di supplente. Soddisfatto per l’esito dei lavori il presidente dell’Aiga Rieti Giuseppe Morgante, certo che i colleghi sapranno ripagare la fiducia ricevuta, impegnato a organizzare a Rieti di un incontro-studio sul fenomeno del bullismo, che vedrà l’annunciata presenza in veste di relatore di un esperto di valore nazionale.